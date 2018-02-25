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نائب يدعو العبادي إلى "إنقاذ" الموسم الدراسي في كردستان

25 شباط 2018 - 09:27

سياسة

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نائب يدعو العبادي...
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السومرية نيوز/ بغداد
دعا نائب رئيس كتلة التغيير البرلمانية أمين بكر، الأحد، رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى صرف رواتب موظفي التربية في كردستان و"إنقاذ" الموسم الدراسي في الإقليم، مشيراً إلى أن مدارس كردستان أغلقت أبوابها منذ أشهر بسبب عدم صرف رواتب المعلمين والموظفين.

وقال بكر في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "المدارس في إقليم كردستان أغلقت أبوابها منذ عدة أشهر بسبب عدم صرف رواتب معلمي وموظفي وزارة التربية"، مبينا أن "هذا الوضع معناه ضياع مستقبل أجيال كاملة وتراجع بمستوى التربية والتعليم ما سينعكس سلبا على مكانة العراق التربوية والعلمية أمام دول العالم".
وأضاف بكر، أن "رئيس وزراء الحكومة الاتحادية سبق وأن وعد بصرف رواتب موظفي الإقليم وخاصة موظفي التربية والصحة، لكن حتى اليوم ما زالت تلك الوعود مجرد كلام عبر وسائل الإعلام دون تنفيذ في وقت أن قطاعي التربية والصحة هما قطاعان حيويان وينبغي التعامل معهما بشكل استثنائي وإبعادهما عن السجالات والمناكفات السياسية".

ودعا بكر رئيس الوزراء حيدر العبادي، إلى "اتخاذ الاجراءات الواقعية وإطلاق رواتب موظفي التربية بالإقليم في وقت سريع لأن تأخيرها إلى وقت آخر معناه عدم كفاية الوقت لإنقاذ الموسم الدراسي وضياع عام كامل من عمر أبنائنا الطلبة وهو أمر لم نكن نتمناه من الحكومة الاتحادية التي طالما أعلنت عن حرصها على مواطني الإقليم بصفتهم جزء من الشعب العراقي".

وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أكد، في وقت سابق، على لزوم العمل الجاد لحل مشكلة دفع الرواتب المتأخرة للموظفين والعمال في كردستان، مرحبا بإعلان الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم عن استعدادهما لبدء حوار فوري لحل المشاكل العالقة بينهما.

المصدر :

السومرية نيوز

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