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صحيفة لندنية: الحكومة العراقية قررت سحب الأسلحة الأميركية الصنع من الحشد الشعبي

25 شباط 2018 - 10:05

أمن

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صحيفة لندنية:...
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السومرية نيوز/ بغداد
ذكرت صحيفة الحياة اللندنية، الاحد، ان الحكومة العراقية قررت سحب الأسلحة الأميركية الصنع من الحشد الشعبي.

وقالت الصحيفة في تقرير لها تابعته السومرية نيوز، انها "حصلت على معلومات تبين ان الحكومة العراقية قررت سحب الأسلحة الأميركية الصنع من الحشد الشعبي".

واضافت انه "منعاً لتفاقم الأزمة مع واشنطن، فأن بغداد تخشى أن تستخدم تلك الأسلحة خارج العراق، ما يشكل مشكلة جديدة في شأن صدقية التعاقدات التسليحية".

وأقرت الخارجية الأمريكية باستحواذ قوات الحشد الشعبي على الدبابات، كما يضغط البنتاغون على العراق لكي يستعيد الدبابات من قوات الحشد.

المصدر :

الحياة

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