.
Live TV Search
|
|
Alsumaria

رئيسية

برامج

اخبار

أبراج

فيديو

تجدد مظاهرات المعلمين في كردستان للمطالبة بصرف رواتبهم

25 شباط 2018 - 11:02

الشارع العراقي

Alsumaria News Details Back
تجدد مظاهرات...
CloseMe

السومرية نيوز/ السليمانية
تظاهر المئات من المعلمين في السليمانية وحلبجة، الاحد، للمطالبة بصرف رواتبهم، مؤكدين على إستمرارهم مقاطعة الدوام لحين الاستجابة لمطاليبهم.

وقال مراسل السومرية نيوز إن مئات المعلمين في السليمانية وحلبجة ورانية ومناطق اخرى تظاهروا اليوم، للمطالبة بصرف رواتبهم كاملة.

من جهتها، قالت احدى المشاركات في المظاهرة وتدعى سهير أحمد لـ السومرية نيوز، إن "مظاهرات المعلمين والمدرسين ستستمر لحين الاستجابة لمطاليبنا"، مؤكدة في الوقت نفسه "مواصلة مقاطعة الدوام في المدارس للضغط على الحكومة للإستجابة لمطاليبهم".
وأضافت أحمد أن "المواطنين فقدوا الثقة بالحكومة"، داعية رئيس الوزراء العراقي الى "الايفاء بوعوده بصرف رواتب المعلمين".

ودعا رئيس مجلس محافظة السليمانية ازاد حمة أمين في 22 شباط 2018، معلمي ومدرسي السليمانية إلى إنهاء مقاطعة الدوام، محذرا من أن واقع التعليم في المحافظة على حافة الخطر.

وتشهد محافظة السليمانية ومدن أخرى بين حين وآخر إحتجاجات ومظاهرات للمعلمين فضلا عن مقاطعتهم للدوام في المدارس للمطالبة بتحسين أوضاعهم وصرف رواتبهم كاملة.

يذكر ان حكومة إقليم كردستان أعلنت مطلع العام 2015 قطع جزء من رواتب الموظفين لعدم تمكنها من دفع متأخرات رواتب موظفيها بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها.

المصدر :

السومرية نيوز

0 0 0 0 1
التعليق عن طريق :

آخر الأخبار

الحكومة العراقية تمدد الحظر الجوي على مطارات كردستان ثلاثة اشهر

14:08

26 شباط 2018

الحكومة العراقية تمدد الحظر الجوي على مطارات كردستان ثلاثة اشهر

بري يتحفظ على تصريح عون لـ "السومرية" بشأن اللجوء للتحكيم الدولي

13:33

26 شباط 2018

بري يتحفظ على تصريح عون لـ "السومرية" بشأن اللجوء للتحكيم الدولي

تقارير خاصة

بالفيديو: لهذه الاسباب ملف سقوط الموصل لا يزال مركونًا في أدراج القضاء العسكري

بالفيديو: لهذه الاسباب ملف سقوط الموصل لا يزال مركونًا في أدراج القضاء العسكري

23 شباط 2018

3231 مشاهدة
بالفيديو: واشنطن تهدد العراق بعقوبات... والسبب 9 دبابات للحشد الشعبي

بالفيديو: واشنطن تهدد العراق بعقوبات... والسبب 9 دبابات للحشد الشعبي

23 شباط 2018

6390 مشاهدة

آخر الفيديوهات

انتخابات ٢٠١٨ امتحان للعراق ام محنة - على الطاولة - الحلقة ٢١

انتخابات ٢٠١٨ امتحان للعراق ام محنة - على الطاولة - الحلقة ٢١

انتخابات ٢٠١٨ امتحان للعراق ام محنة - على الطاولة - الحلقة ٢١
معلومات عن إقالات مدنية وعسكرية في كركوك - نشرة اخبار السومرية المساء ٢٥ شباط ٢٠١٨

معلومات عن إقالات مدنية وعسكرية في كركوك - نشرة اخبار السومرية المساء ٢٥ شباط ٢٠١٨

معلومات عن إقالات مدنية وعسكرية في كركوك - نشرة اخبار السومرية المساء ٢٥ شباط ٢٠١٨

آخر الإنفوغراف

بالانفوغراف: ضرائب جديدة على العراقيين بعد اقرار موازنة 2018

بالانفوغراف: ضرائب جديدة على العراقيين بعد اقرار موازنة 2018

بالانفوغراف.. ابرز الغائبين عن الانتخابات النيابية المقبلة

بالانفوغراف.. ابرز الغائبين عن الانتخابات النيابية المقبلة

أخبار المحافظات

حمل تطبيق
السومرية الآن
Google Play

جميع الحقوق محفوظة © Alsumaria.tv 2018

Website by Softimpact