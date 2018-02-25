تجدد مظاهرات المعلمين في كردستان للمطالبة بصرف رواتبهم



تظاهر المئات من المعلمين في السليمانية وحلبجة، الاحد، للمطالبة بصرف رواتبهم، مؤكدين على إستمرارهم مقاطعة الدوام لحين الاستجابة لمطاليبهم.



وقال مراسل السومرية نيوز إن مئات المعلمين في السليمانية وحلبجة ورانية ومناطق اخرى تظاهروا اليوم، للمطالبة بصرف رواتبهم كاملة.



من جهتها، قالت احدى المشاركات في المظاهرة وتدعى سهير أحمد لـ السومرية نيوز، إن "مظاهرات المعلمين والمدرسين ستستمر لحين الاستجابة لمطاليبنا"، مؤكدة في الوقت نفسه "مواصلة مقاطعة الدوام في المدارس للضغط على الحكومة للإستجابة لمطاليبهم". السومرية نيوز/ السليمانيةتظاهر المئات من المعلمين في السليمانية وحلبجة، الاحد، للمطالبة بصرف رواتبهم، مؤكدين على إستمرارهم مقاطعة الدوام لحين الاستجابة لمطاليبهم.وقال مراسل السومرية نيوز إن مئات المعلمين في السليمانية وحلبجة ورانية ومناطق اخرى تظاهروا اليوم، للمطالبة بصرف رواتبهم كاملة.من جهتها، قالت احدى المشاركات في المظاهرة وتدعى سهير أحمد لـ السومرية نيوز، إن "مظاهرات المعلمين والمدرسين ستستمر لحين الاستجابة لمطاليبنا"، مؤكدة في الوقت نفسه "مواصلة مقاطعة الدوام في المدارس للضغط على الحكومة للإستجابة لمطاليبهم". وأضافت أحمد أن "المواطنين فقدوا الثقة بالحكومة"، داعية رئيس الوزراء العراقي الى "الايفاء بوعوده بصرف رواتب المعلمين".



ودعا رئيس مجلس محافظة السليمانية ازاد حمة أمين في 22 شباط 2018، معلمي ومدرسي السليمانية إلى إنهاء مقاطعة الدوام، محذرا من أن واقع التعليم في المحافظة على حافة الخطر.



وتشهد محافظة السليمانية ومدن أخرى بين حين وآخر إحتجاجات ومظاهرات للمعلمين فضلا عن مقاطعتهم للدوام في المدارس للمطالبة بتحسين أوضاعهم وصرف رواتبهم كاملة.



يذكر ان حكومة إقليم كردستان أعلنت مطلع العام 2015 قطع جزء من رواتب الموظفين لعدم تمكنها من دفع متأخرات رواتب موظفيها بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها.

وأضافت أحمد أن "المواطنين فقدوا الثقة بالحكومة"، داعية رئيس الوزراء العراقي الى "الايفاء بوعوده بصرف رواتب المعلمين".ودعا رئيس مجلس محافظة السليمانية ازاد حمة أمين في 22 شباط 2018، معلمي ومدرسي السليمانية إلى إنهاء مقاطعة الدوام، محذرا من أن واقع التعليم في المحافظة على حافة الخطر.وتشهد محافظة السليمانية ومدن أخرى بين حين وآخر إحتجاجات ومظاهرات للمعلمين فضلا عن مقاطعتهم للدوام في المدارس للمطالبة بتحسين أوضاعهم وصرف رواتبهم كاملة.يذكر ان حكومة إقليم كردستان أعلنت مطلع العام 2015 قطع جزء من رواتب الموظفين لعدم تمكنها من دفع متأخرات رواتب موظفيها بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها.