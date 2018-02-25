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نافاس: ما فعله رونالدو انعكاس للروح الطيبة بين لاعبي الريال

25 شباط 2018 - 11:38

رياضة

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نافاس: ما فعله...
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السومرية نيوز/ بغداد
أشاد حارس مرمي ريال مدريد، الكوستاريكي كيلور نافاس، بما فعله زميله كريستيانو رونالدو مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما حين أشار للجمهور بمساندة اللاعب بعدما صنع له الهدف الأول، وأيضاً عندما ترك له ركلة الجزاء لينفذها ويحرز منها الهدف الرابع للفريق، وأكد أن ذلك انعكاس لروح اللاعبين الطيبة داخل النادي.

وقال الحارس بعد المباراة التي انتهت بفوز الريال على الافيس باربعة اهداف، "نحن غير متعجبون مما فعله كريستيانو لأننا نعرف معدنه جيداً، وفي مثل هذه اللحظات يحتاج المرء إلى تلك التعبيرات عن المودة والمساندة من المجموعة بأكملها، وما قام به كريستيانو هو انعكاس لروح اللاعبين الطيبة داخل النادي".
واوضح أنها "مباراة جيدة جداً بالنسبة لنا من جميع النواحي، على الرغم من الأخطاء التي ارتكبناها ونجحنا في تصحيحها، تحلينا بالهدوء، وأيضاً سعيد جداً بالأهداف التي سجلها زملائي في الفريق".

واضاف "دائماً أدعو الله أن نكون في صحة جيدة حتي نتمكن من التدريب بشكل جيد، وأيضاً في الملعب أحاول أن استمتع كثيراً أثناء اللعب لأنه شرف كبير التواجد في فريق ريال مدريد".

وتابع نافاس، "سعيد جداً لقدرتي على مساعدة زملائي، ولذلك السبب أعمل بكل جهد، فمن الصعب أن تكون في كامل تركيزك عندما تأتي فرصة علي مرماك وتتمكن من التصدي لها، نحن مترابطون جداً، وفي الملعب تنعكس الروح الطيبة للاعبين خارجه".

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