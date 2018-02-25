جنايات بابل تقضي باعدام تاجر مخدّرات والسجن والغرامة لأربعة من المروجين



حكمت محكمة جنايات محافظة بابل، الأحد، بإعدام تاجر مخدرات ضبط بحوزته كميات "هائلة" من المواد المخدرة، وأصدرت أيضا أحكاما بالسجن والغرامة لأربعة من المروجين.



وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "الهيئة الأولى في محكمة جنايات بابل قضت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق تاجر مخدرات"، موضحاً أن "المتهم اعترف في دور التحقيق بالقيام بعمليات متاجرة كبيرة بالمخدرات بين المحافظات تصل قيمتها إلى ملايين الدنانير".



وأضاف بيرقدار، أن "القوات الأمنية ضبطت بحوزته كميات هائلة من المخدرات منها 1500 حبة مما يسمى محليا (صفر - واحد) وكمية من مادة الكريستال وأنابيب بلاستيكية ومعدنية وأنواع مختلفة من المواد المخدرة"، مؤكدا أن "الحكم جاء استناداً إلى أحكام المادة 27 / أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017". السومرية نيوز/ بغدادحكمت محكمة جنايات محافظة بابل، الأحد، بإعدام تاجر مخدرات ضبط بحوزته كميات "هائلة" من المواد المخدرة، وأصدرت أيضا أحكاما بالسجن والغرامة لأربعة من المروجين.وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "الهيئة الأولى في محكمة جنايات بابل قضت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق تاجر مخدرات"، موضحاً أن "المتهم اعترف في دور التحقيق بالقيام بعمليات متاجرة كبيرة بالمخدرات بين المحافظات تصل قيمتها إلى ملايين الدنانير".وأضاف بيرقدار، أن "القوات الأمنية ضبطت بحوزته كميات هائلة من المخدرات منها 1500 حبة مما يسمى محليا (صفر - واحد) وكمية من مادة الكريستال وأنابيب بلاستيكية ومعدنية وأنواع مختلفة من المواد المخدرة"، مؤكدا أن "الحكم جاء استناداً إلى أحكام المادة 27 / أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017". وتابع بيرقدار، أن "الهيئة الثانية في جنايات بابل أصدرت من جانبها أحكاما بالسجن لمدة سبع سنوات وغرامة قدرها عشرة ملايين دينار بحق أربعة من المتاجرين بالحبوب المخدرة"، لافتا إلى أن "الأحكام جاءت استنادا لأحكام المادة 28 / أولا من القانون نفسه".

وتابع بيرقدار، أن "الهيئة الثانية في جنايات بابل أصدرت من جانبها أحكاما بالسجن لمدة سبع سنوات وغرامة قدرها عشرة ملايين دينار بحق أربعة من المتاجرين بالحبوب المخدرة"، لافتا إلى أن "الأحكام جاءت استنادا لأحكام المادة 28 / أولا من القانون نفسه".