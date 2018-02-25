.
Live TV Search
|
|
Alsumaria

رئيسية

برامج

اخبار

أبراج

فيديو

جنايات بابل تقضي باعدام تاجر مخدّرات والسجن والغرامة لأربعة من المروجين

25 شباط 2018 - 11:41

الشارع العراقي

Alsumaria News Details Back
جنايات بابل تقضي...
CloseMe

السومرية نيوز/ بغداد
حكمت محكمة جنايات محافظة بابل، الأحد، بإعدام تاجر مخدرات ضبط بحوزته كميات "هائلة" من المواد المخدرة، وأصدرت أيضا أحكاما بالسجن والغرامة لأربعة من المروجين.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "الهيئة الأولى في محكمة جنايات بابل قضت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق تاجر مخدرات"، موضحاً أن "المتهم اعترف في دور التحقيق بالقيام بعمليات متاجرة كبيرة بالمخدرات بين المحافظات تصل قيمتها إلى ملايين الدنانير".

وأضاف بيرقدار، أن "القوات الأمنية ضبطت بحوزته كميات هائلة من المخدرات منها 1500 حبة مما يسمى محليا (صفر - واحد) وكمية من مادة الكريستال وأنابيب بلاستيكية ومعدنية وأنواع مختلفة من المواد المخدرة"، مؤكدا أن "الحكم جاء استناداً إلى أحكام المادة 27 / أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".
وتابع بيرقدار، أن "الهيئة الثانية في جنايات بابل أصدرت من جانبها أحكاما بالسجن لمدة سبع سنوات وغرامة قدرها عشرة ملايين دينار بحق أربعة من المتاجرين بالحبوب المخدرة"، لافتا إلى أن "الأحكام جاءت استنادا لأحكام المادة 28 / أولا من القانون نفسه".

المصدر :

السومرية نيوز

0 0 0 0 0
التعليق عن طريق :

آخر الأخبار

الحكومة العراقية تمدد الحظر الجوي على مطارات كردستان ثلاثة اشهر

14:08

26 شباط 2018

الحكومة العراقية تمدد الحظر الجوي على مطارات كردستان ثلاثة اشهر

بري يتحفظ على تصريح عون لـ "السومرية" بشأن اللجوء للتحكيم الدولي

13:33

26 شباط 2018

بري يتحفظ على تصريح عون لـ "السومرية" بشأن اللجوء للتحكيم الدولي

تقارير خاصة

بالفيديو: لهذه الاسباب ملف سقوط الموصل لا يزال مركونًا في أدراج القضاء العسكري

بالفيديو: لهذه الاسباب ملف سقوط الموصل لا يزال مركونًا في أدراج القضاء العسكري

23 شباط 2018

3231 مشاهدة
بالفيديو: واشنطن تهدد العراق بعقوبات... والسبب 9 دبابات للحشد الشعبي

بالفيديو: واشنطن تهدد العراق بعقوبات... والسبب 9 دبابات للحشد الشعبي

23 شباط 2018

6388 مشاهدة

آخر الفيديوهات

انتخابات ٢٠١٨ امتحان للعراق ام محنة - على الطاولة - الحلقة ٢١

انتخابات ٢٠١٨ امتحان للعراق ام محنة - على الطاولة - الحلقة ٢١

انتخابات ٢٠١٨ امتحان للعراق ام محنة - على الطاولة - الحلقة ٢١
معلومات عن إقالات مدنية وعسكرية في كركوك - نشرة اخبار السومرية المساء ٢٥ شباط ٢٠١٨

معلومات عن إقالات مدنية وعسكرية في كركوك - نشرة اخبار السومرية المساء ٢٥ شباط ٢٠١٨

معلومات عن إقالات مدنية وعسكرية في كركوك - نشرة اخبار السومرية المساء ٢٥ شباط ٢٠١٨

آخر الإنفوغراف

بالانفوغراف: ضرائب جديدة على العراقيين بعد اقرار موازنة 2018

بالانفوغراف: ضرائب جديدة على العراقيين بعد اقرار موازنة 2018

بالانفوغراف.. ابرز الغائبين عن الانتخابات النيابية المقبلة

بالانفوغراف.. ابرز الغائبين عن الانتخابات النيابية المقبلة

أخبار المحافظات

حمل تطبيق
السومرية الآن
Google Play

جميع الحقوق محفوظة © Alsumaria.tv 2018

Website by Softimpact