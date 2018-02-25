.
Live TV Search
|
|
Alsumaria

رئيسية

برامج

اخبار

أبراج

فيديو

الصحة النيابية تحذر من انتشار الأمراض البيئية في نينوى

25 شباط 2018 - 11:42

سياسة

Alsumaria News Details Back
الصحة النيابية تحذر...
CloseMe

السومرية نيوز/ بغداد
حذر نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية فارس البريفكاني، الأحد، من انتشار الأمراض البيئية في نينوى مع ارتفاع درجات الحرارة في حال عدم رفع المخلفات الحربية والجثث التي ما زالت تحت الأنقاض، مؤكداً ضرورة أن يكون هناك دعماً دولياً إنقاذ المحافظة من وضعها الحالي.

وقال البريفكاني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الكارثة الكبيرة التي حلت نينوى يجب على الجميع الوقوف عندها وخاصة الرئاسات الثلاث، كون المحافظة تعرضت لظلم كبير وداعش تعمد إيصالها لدمار كبير والقتل الجماعي واستخدام البشر كدروع بشرية"، مبينا أن "من بين الحالات البشعة التي تركها داعش هو الجثث الملقاة في الأنهار وعلى جوانبها والتي تفسخت وأصبحت بؤرة لأمراض كثيرة وفتاكة".
وأضاف، أن "مخلفات الحرب مازالت موجودة في المدينة من عبوات وقنابل غير منفلقة، إضافة إلى الجثث التي ما زالت تحت الأنقاض وجميعها أمور بحاجة إلى جهد استثنائي ودعم لفرق الدفاع المدني ووزارة الداخلية والصحة والحكومة المحلية بالمحافظة لتنظيفها وتوفير البيئة المناسبة لعودة العوائل إلى تلك المناطق"، لافتا إلى أن "الوضع مع ارتفاع درجات الحرارة لا يبشر بخير ونحن بحاجة لجهد حقيقي لرفع تلك المخلفات قبل انتشار الأمراض البيئية بشكل يصعب السيطرة عليه".

وأكد البريفكاني، وهو نائب عن محافظة نينوى، أن "هناك ضرورة للدعم الدولي لانقاذ المدينة من وضعها الحالي وتوفير التخصيصات اللازمة لرفع الحيف والظلم عنها"، مشددا على أن "عودة العوائل في ظل الظروف الحالية هو تحدٍ كبير وقد يخلق انتشاراً للأوبئة التي تنتشر في ظل هذه الظروف".

المصدر :

السومرية نيوز

0 0 0 0 1
التعليق عن طريق :

آخر الأخبار

الحكومة العراقية تمدد الحظر الجوي على مطارات كردستان ثلاثة اشهر

14:08

26 شباط 2018

الحكومة العراقية تمدد الحظر الجوي على مطارات كردستان ثلاثة اشهر

بري يتحفظ على تصريح عون لـ "السومرية" بشأن اللجوء للتحكيم الدولي

13:33

26 شباط 2018

بري يتحفظ على تصريح عون لـ "السومرية" بشأن اللجوء للتحكيم الدولي

تقارير خاصة

بالفيديو: لهذه الاسباب ملف سقوط الموصل لا يزال مركونًا في أدراج القضاء العسكري

بالفيديو: لهذه الاسباب ملف سقوط الموصل لا يزال مركونًا في أدراج القضاء العسكري

23 شباط 2018

3231 مشاهدة
بالفيديو: واشنطن تهدد العراق بعقوبات... والسبب 9 دبابات للحشد الشعبي

بالفيديو: واشنطن تهدد العراق بعقوبات... والسبب 9 دبابات للحشد الشعبي

23 شباط 2018

6388 مشاهدة

آخر الفيديوهات

انتخابات ٢٠١٨ امتحان للعراق ام محنة - على الطاولة - الحلقة ٢١

انتخابات ٢٠١٨ امتحان للعراق ام محنة - على الطاولة - الحلقة ٢١

انتخابات ٢٠١٨ امتحان للعراق ام محنة - على الطاولة - الحلقة ٢١
معلومات عن إقالات مدنية وعسكرية في كركوك - نشرة اخبار السومرية المساء ٢٥ شباط ٢٠١٨

معلومات عن إقالات مدنية وعسكرية في كركوك - نشرة اخبار السومرية المساء ٢٥ شباط ٢٠١٨

معلومات عن إقالات مدنية وعسكرية في كركوك - نشرة اخبار السومرية المساء ٢٥ شباط ٢٠١٨

آخر الإنفوغراف

بالانفوغراف: ضرائب جديدة على العراقيين بعد اقرار موازنة 2018

بالانفوغراف: ضرائب جديدة على العراقيين بعد اقرار موازنة 2018

بالانفوغراف.. ابرز الغائبين عن الانتخابات النيابية المقبلة

بالانفوغراف.. ابرز الغائبين عن الانتخابات النيابية المقبلة

أخبار المحافظات

حمل تطبيق
السومرية الآن
Google Play

جميع الحقوق محفوظة © Alsumaria.tv 2018

Website by Softimpact