رئيسية
برامج
اخبار
أبراج
فيديو
الموصل حرة
سياسة
أمن
الشارع العراقي
أخبار اقليمية
أخبار دولية
اقتصاد واعمال
تحقيقات السومرية
رياضة
علم وعالم
صحة
فن وثقافة
اختبر معلوماتك
للنساء فقط
الانتخابات النيابية 2018
تكنولوجيا
الصور
نتائج الامتحانات
الصحة النيابية تحذر من انتشار الأمراض البيئية في نينوى
25 شباط 2018 - 11:42
سياسة
--
834
السومرية نيوز/ بغداد
حذر نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية فارس البريفكاني، الأحد، من انتشار الأمراض البيئية في نينوى مع ارتفاع درجات الحرارة في حال عدم رفع المخلفات الحربية والجثث التي ما زالت تحت الأنقاض، مؤكداً ضرورة أن يكون هناك دعماً دولياً إنقاذ المحافظة من وضعها الحالي.
وقال البريفكاني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الكارثة الكبيرة التي حلت نينوى يجب على الجميع الوقوف عندها وخاصة الرئاسات الثلاث، كون المحافظة تعرضت لظلم كبير وداعش تعمد إيصالها لدمار كبير والقتل الجماعي واستخدام البشر كدروع بشرية"، مبينا أن "من بين الحالات البشعة التي تركها داعش هو الجثث الملقاة في الأنهار وعلى جوانبها والتي تفسخت وأصبحت بؤرة لأمراض كثيرة وفتاكة".
وأضاف، أن "مخلفات الحرب مازالت موجودة في المدينة من عبوات وقنابل غير منفلقة، إضافة إلى الجثث التي ما زالت تحت الأنقاض وجميعها أمور بحاجة إلى جهد استثنائي ودعم لفرق الدفاع المدني ووزارة الداخلية والصحة والحكومة المحلية بالمحافظة لتنظيفها وتوفير البيئة المناسبة لعودة العوائل إلى تلك المناطق"، لافتا إلى أن "الوضع مع ارتفاع درجات الحرارة لا يبشر بخير ونحن بحاجة لجهد حقيقي لرفع تلك المخلفات قبل انتشار الأمراض البيئية بشكل يصعب السيطرة عليه".
وأكد البريفكاني، وهو نائب عن محافظة نينوى، أن "هناك ضرورة للدعم الدولي لانقاذ المدينة من وضعها الحالي وتوفير التخصيصات اللازمة لرفع الحيف والظلم عنها"، مشددا على أن "عودة العوائل في ظل الظروف الحالية هو تحدٍ كبير وقد يخلق انتشاراً للأوبئة التي تنتشر في ظل هذه الظروف".
المصدر :
السومرية نيوز
0
0
0
0
1
التعليق عن طريق :
تفاصيل التعليق...
المقال التالي
مركز الاعلام الامني يعلن اعتقال عنصرين بـ"داعش" احدهما يعمل بديوان الزكاة "بولاية الفلوجة"
آخر الأخبار
14:08
26 شباط 2018
الحكومة العراقية تمدد الحظر الجوي على مطارات كردستان ثلاثة اشهر
13:33
26 شباط 2018
بري يتحفظ على تصريح عون لـ "السومرية" بشأن اللجوء للتحكيم الدولي
19:51
26 شباط 2018
الجوية يجتاز السويق العماني والزوراء يتعادل مع الجيش السوري في كأس الاتحاد الآسيوي
19:21
26 شباط 2018
الجبوري لأمير قطر: العراق حريص على توسيع افاق التعاون مع محيطه العربي
19:19
26 شباط 2018
اعتقال سبعة مطلوبين بقضايا "إرهابية" وجنائية في ديالى
المزيد من الأخبار
تقارير خاصة
بالفيديو: لهذه الاسباب ملف سقوط الموصل لا يزال مركونًا في أدراج القضاء العسكري
23 شباط 2018
3231 مشاهدة
بالفيديو: واشنطن تهدد العراق بعقوبات... والسبب 9 دبابات للحشد الشعبي
23 شباط 2018
6388 مشاهدة
آخر الفيديوهات
انتخابات ٢٠١٨ امتحان للعراق ام محنة - على الطاولة - الحلقة ٢١
معلومات عن إقالات مدنية وعسكرية في كركوك - نشرة اخبار السومرية المساء ٢٥ شباط ٢٠١٨
آخر الإنفوغراف
بالانفوغراف: ضرائب جديدة على العراقيين بعد اقرار موازنة 2018
بالانفوغراف.. ابرز الغائبين عن الانتخابات النيابية المقبلة
أخبار المحافظات
تواصل معنا
حمل تطبيق
السومرية
الآن
جميع الحقوق محفوظة © Alsumaria.tv 2018
اخبار
الموصل حرة
سياسة
أمن
الشارع العراقي
أخبار اقليمية
أخبار دولية
اقتصاد واعمال
تحقيقات السومرية
رياضة
علم وعالم
صحة
فن وثقافة
اختبر معلوماتك
للنساء فقط
الانتخابات النيابية 2018
تكنولوجيا
الصور
نتائج الامتحانات
إنفوغراف
أمن
سياسة
مجتمع
رياضة
مال وأعمال
الشخصيات
بالفيديو
نشرة الأخبار
البرامج
سياسة
منوعات
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
مجتمع
فيديو
الأبراج
حالة الطقس
بث حيّ
الشبكة
النشرة البريدية
اتصل بنا
17°C
EN
زيارة الموقع الكامل
جميع الحقوق محفوظة © Alsumaria.tv 2018