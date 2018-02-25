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مركز الاعلام الامني يعلن اعتقال عنصرين بـ"داعش" احدهما يعمل بديوان الزكاة "بولاية الفلوجة"

25 شباط 2018 - 11:47

أمن

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مركز الاعلام الامني...
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السومرية نيوز/ بغداد
اعلن مركز الاعلام الامني، الاحد، عن اعتقال عنصرين بـ"داعش" احدهما يعمل بديوان الزكاة في "ولاية الفلوجة"، مبينا انهما اعتقلا بعد دخولها بغداد.

وقال المركز في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "الفرقة الثانية شرطة اتحادية وضمن تشكيلات قيادة عمليات بغداد وبجهد استخباري القت القبض على ارهابيين اثنيين بعد دخولهما بغداد في منطقة ركيه وفاضل".

واضاف ان "احدهما امر مفرزة والاخر يعمل فيما يسمى بديوان الزكاة ضمن ولاية الفلوجة التابعة لداعش"، مشيرا الى انه "تم تسليمهما الى الجهات المختصة لإكمال أوراقهم التحقيقية".
يذكر ان القوات الامنية تقوم بين فترة واخرى باعتقال مطلوبين بتهم جنائية و"ارهابية" بينهم قياديين في تنظيم "داعش"، حيث تتم تسليمها الى الجهات القضائية لينالوا جزائهم العادل.

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