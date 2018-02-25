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خطط أمريكية حقيقية لنقل قاعدة انجرليك من تركيا الى كردستان العراق او سوريا

25 شباط 2018 - 12:00

أخبار دولية

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خطط أمريكية حقيقية...
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السومرية نيوز/ بغداد
كشف الباحث في "مركز اليروشلمي" لدراسة المجتمع والدولة في الكيان الصهيوني بنحاس عنبري، سعي واشنطن نقل قاعدة انجرليك من تركيا الى كردستان العراق او سوريا.

وبحسب ما نقله عنبري عن تقرير يقول ان "الولايات المتحدة الامريكية تدرس بالفعل نقل قاعدتها العسكرية انجرليك المتواجدة في تركيا الى المناطق الكردية إما في كردستان العراق او كردستان سوريا".

واضاف عنبري ان "مثل هذا التطور يعني تفكيك الحدود التي رسمتها اتفاقيات سايكس بيكو، واصطفاف واشنطن الى جانب الكرد والتشجيع على قيام دولة كردية.

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