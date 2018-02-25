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المحكمة الاتحادية العليا تصدر حكماً بشأن الأثر الزمني لاحكامها

25 شباط 2018 - 12:32

سياسة

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المحكمة الاتحادية...
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السومرية نيوز/ بغداد
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الاحد، أن الاحكام الصادرة عنها نافذة من تاريخ صدورها ما لم تنص تلك الاحكام على موعد اخر.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان صحفي تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا تلقت طلباً من الامانة العامة لمجلس الوزراء عن الاثر الزمني لاحكامها".

وأضاف أن "المحكمة أكدت في حكمها بالعدد (28/ اتحادية/ 2018)، أن الاحكام والقرارات الصادرة عنها تكون نافذة من تاريخ صدورها، ما لم ينص في تلك الاحكام والقرارات على سريان نفاذها من تاريح محدد، وفي واقعة محددة".

المصدر :

السومرية نيوز

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