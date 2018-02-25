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موقع عالمي ينشر تقريرا عن اسعار وجبات الطعام وبعض المواد الغذائية بالعراق
25 شباط 2018 - 12:53
اقتصاد واعمال
--
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السومرية نيوز/ بغداد
نشر موقع نومبيو الذي يعنى بالمستوى المعيشي لدول العالم تقرير بشأن بعض اسعار وجبات الطعام والمواد الغذائية في العراق.
وجاء في التقرير بحسب اخر تحديث خلال شهر شباط الحالي ان "وجبة مطعم غير مكلفة تبلغ 8 دولارات، فيما تبلغ وجبة طعام لشخصين، من مطعم متوسط المستوى 25 دولار".
واضاف ان "زجاجة بيبسي زنة 33 مللتر تبلغ 45 سنتا، وعلبة ماء 33 مللتر تبلغ 23 سنتا"، مبينا ان "علبة الحليب (العادية)، (1 لتر) تبلغ 1.22 دولار" .
وتابع التقرير ان "رغيف الخبز الأبيض الطازج زنة (500 غرام) يبلغ 91 سنتا، ورز ابيض 1kg يبلغ 1.56 دولار، وصدور الدجاج (بدون العظم، بلا جلد)، (1 كجم) 4.24 دولار، ولحم البقر المستدير (1 كيلوجرام) (أو ما يعادل الظهر الساق اللحوم الحمراء) يبلغ 11.80 دولار".
اما بالنسبة للفواكة فقد ذكر التقرير ان "التفاح زنة (1 كجم) يبلغ 1.23 دولار، والموز (1 كجم) يبلغ1.19 دولار، اما البرتقال زنة (1 كيلوجرام) يبلغ 1.16 دولار".
ويعتبر موقع numbeo هو احد المواقع الذي تم اطلاقه في عام 2009، ويعتبر كمصدر من قبل العديد من الصحف والمجلات العالمية بما في ذلك بي بي سي، تايم، ذي فوركس، فوربس، ذي إكونوميست، بوسينيس إنزيدر، سان فرانسيسكو كرونيكل، نيو يورك تيمس، ذي تلغراف، ذي إيدج، ذي سيدني مورنينغ هيرالد، الصين اليومية، واشنطن بوست، الولايات المتحدة الأمريكية اليوم وعشرات المواقع ووسائل الاعلام الأخرى.
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