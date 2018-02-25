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‏ المقاتلات التركية تشن غارات ضد الـ"PKK" شمالي العراق

25 شباط 2018 - 13:01

أمن

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‏ المقاتلات التركية...
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السومرية نيوز/ بغداد
شنّت المقاتلات التركية، غارات جوية ضد أهدافٍ لحزب العمال الكردستاني "PKK" شمالي العراق.

وذكر بيان للأركان التركية، أن "الغارات استهدفت عناصر الحزب في منطقة الزاب شمالي العراق"، مشيرا إلى أن "الغارات قتلت عددًا من عناصر الحزب الذين كانوا يستعدون لشن هجوم ضد الأراضي التركية".

واضاف أن "الغارات دمّرت أيضًا عددًا من الملاجئ والمخابئ التي يستخدمها عناصر الحزب".

واستأنفت القوات التركية قصفها لمعاقل حزب العمال الكردستاني في تموز 2015 لأول مرة عقب إعلان الحزب انسحاب مسلحيه من الأراضي التركية في العام 2013.

المصدر :

اناضول

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