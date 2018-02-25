التفاؤل يغلف تدريبات الصقور قبل مواجهة السويق العماني



يواصل فريق القوة الجوية، استعداداته لمواجهة السويق العماني غداً الاثنين، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الاسيوي.



ووسط اجواء تفاؤلية، اجرى فريق الصقور مرانه الثاني على مجمع السلطان قابوس ، امس السبت، حيث من المؤمل ان يختتم مرانه، اليوم الاحد، على ذات الملعب.



ويحتل الصقور وصافة ترتيب المجموعة الاولى برصيد نقطة واحدة بعد تعادله مع الجزيرة الاردني 2-2 في الجولة الاولى من البطولة.



وستقام المباراة، يوم غد الاثنين، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد. السومرية نيوز/ بغداديواصل فريق القوة الجوية، استعداداته لمواجهة السويق العماني غداً الاثنين، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الاسيوي.ووسط اجواء تفاؤلية، اجرى فريق الصقور مرانه الثاني على مجمع السلطان قابوس ، امس السبت، حيث من المؤمل ان يختتم مرانه، اليوم الاحد، على ذات الملعب.ويحتل الصقور وصافة ترتيب المجموعة الاولى برصيد نقطة واحدة بعد تعادله مع الجزيرة الاردني 2-2 في الجولة الاولى من البطولة.وستقام المباراة، يوم غد الاثنين، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد.