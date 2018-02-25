جوارديولا: لهذا السبب لم العب للآرسنال



كشف المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، عن أنه تمنى العمل كلاعب تحت قيادة الفرنسي المخضرم آرسين فينجر المدير الفني لآرسنال.



وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس، "كنت أتطلع للعب تحت قيادة فينجر".



وأضاف، "طلبت منه إجراء مقابلة، ودعاني إلى بيته، وكان مُرحبًا جدًا، قلت لفينجر أن حلمي هو اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، والعمل تحت قيادته، وشعرت أنني يمكن أن أساعده".



وتابع، "ربما كان فينجر مغرورًا لحد ما، ولكنه كان لديه فريق مكتمل، لذا أبلغني بعدم وجود مكان لي مع الفريق". السومرية نيوز/ بغدادكشف المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، عن أنه تمنى العمل كلاعب تحت قيادة الفرنسي المخضرم آرسين فينجر المدير الفني لآرسنال.وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس، "كنت أتطلع للعب تحت قيادة فينجر".وأضاف، "طلبت منه إجراء مقابلة، ودعاني إلى بيته، وكان مُرحبًا جدًا، قلت لفينجر أن حلمي هو اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، والعمل تحت قيادته، وشعرت أنني يمكن أن أساعده".وتابع، "ربما كان فينجر مغرورًا لحد ما، ولكنه كان لديه فريق مكتمل، لذا أبلغني بعدم وجود مكان لي مع الفريق". وأكد جوارديولا، "تفهمت رفضه تمامًا، ولكن كنت أود اللعب تحت قيادته، لم يكن ذلك ممكنًا، لذلك لا توجد مشكلة على الإطلاق".



وواصل المدير الفني للسيتي بالقول، "أحب الكثير من الأشياء التي يحبها في كرة القدم واللاعبين، لذلك عندما تقول الجماهير أننا نلعب مثل آرسنال خلال السنوات ال 20 عامًا الماضية، فهذا جيد بالنسبة لنا".



وبين انه "من المهم جدًا الفوز بلقب مع السيتي، هذا مهم بالنسبة للنادي، واللاعبين، والمشجعين، أنا لست وحدي هنا، نحن نلعب كرة قدم وليس التنس".



وعن نهائي كأس الرابطة أمام آرسنال، اليوم الأحد، قال جوارديولا، "لا أشعر بالتوتر، عندما نكون في الدور ربع النهائي أو نصف النهائي، ولكن عادة أستمتع بالمباراة النهائية، بالطبع يمكن أن نخسر، لأن الخصم جيد، ولكنني متفائل، ويمكننا تحقيق اللقب".

وأكد جوارديولا، "تفهمت رفضه تمامًا، ولكن كنت أود اللعب تحت قيادته، لم يكن ذلك ممكنًا، لذلك لا توجد مشكلة على الإطلاق".وواصل المدير الفني للسيتي بالقول، "أحب الكثير من الأشياء التي يحبها في كرة القدم واللاعبين، لذلك عندما تقول الجماهير أننا نلعب مثل آرسنال خلال السنوات ال 20 عامًا الماضية، فهذا جيد بالنسبة لنا".وبين انه "من المهم جدًا الفوز بلقب مع السيتي، هذا مهم بالنسبة للنادي، واللاعبين، والمشجعين، أنا لست وحدي هنا، نحن نلعب كرة قدم وليس التنس".وعن نهائي كأس الرابطة أمام آرسنال، اليوم الأحد، قال جوارديولا، "لا أشعر بالتوتر، عندما نكون في الدور ربع النهائي أو نصف النهائي، ولكن عادة أستمتع بالمباراة النهائية، بالطبع يمكن أن نخسر، لأن الخصم جيد، ولكنني متفائل، ويمكننا تحقيق اللقب".