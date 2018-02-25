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المسعودي: إجمالي المصابين بالاسهال الغامض جنوب غرب بعقوبة بلغ 700

25 شباط 2018 - 14:12

الشارع العراقي

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المسعودي: إجمالي...
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السومرية نيوز/ بغداد
أعلن عضو مجلس محافظة ديالى رعد المسعودي، الأحد، أن إجمالي عدد المصابين بما سماه "الاسهال الغامض" في قرى عدة جنوب غرب بعقوبة بلغ 700 مصاب، مشيراً إلى أن أسباب ذلك لم تعرف حتى الآن.

وقال المسعودي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "إجمالي عدد المصابين بالاسهال الغامض الذي ضرب أهالي عدة قرى ضمن حدود ناحية بني سعد(20كم جنوب غرب بعقوبة) قبل اسبوع من الآن بلغ أكثر من 700 مدني وفق الاحصائيات المتوفرة لدينا"، مشيراً إلى أن "أسباب الاسهال الغامض المصحوب بمغص قوي للمصابين لم تعرف حتى الان".
وأضاف، أن "جميع التكهنات كانت تشير إلى أن نوعية المياه ربما تقف وراء حالات الاسهال والمغص لكن بعد إجراء الفحوصات تبين بأن نوعية المياه جيدة"، مجددا دعوته وزارة الصحة إلى "ضرورة بيان أسباب بروز حالات الاسهال والمغص الشديد والتي أثارت قلق الأهالي خلال الأيام الماضية".

وكان المسعودي كشف، الاثنين (19 شباط 2018)، عن إصابة 400 شخص في قرى ناحية بني سعد جنوب غربي بعقوبة بإسهال ومغص حاد.

المصدر :

السومرية نيوز

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