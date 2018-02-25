سيميدو يغيب عن برشلونة لشهر ونصف بسبب الاصابة



كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، الاحد، أن مدافع نادي برشلونة نيلسون سيميدو سيغيب عن الملاعب لمدة 6 اسابيع بسبب الاصابة.



وقالت الصحيفة إن "سيميدو، تعرض لاصابة في مباراة الأمس أمام جيرونا، حيث أكدت الفحوصات الطبية غيابه لمدة تترواح بين 5 إلى 6 أسابيع عن الملاعب".



وفي سياق متصل، لم يستكمل جيرارد بيكيه مباراة الأمس أيضًا، حيث قام إرنستو فالفيردي باستبداله بعدما شعر اللاعب بآلام في الركبة اليمنى، التي سبق وأن تعرض فيها لإصابة في ديربي كتالونيا أمام إسبانيول في الليغا.

السومرية نيوز/ بغدادكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، الاحد، أن مدافع نادي برشلونة نيلسون سيميدو سيغيب عن الملاعب لمدة 6 اسابيع بسبب الاصابة.وقالت الصحيفة إن "سيميدو، تعرض لاصابة في مباراة الأمس أمام جيرونا، حيث أكدت الفحوصات الطبية غيابه لمدة تترواح بين 5 إلى 6 أسابيع عن الملاعب".وفي سياق متصل، لم يستكمل جيرارد بيكيه مباراة الأمس أيضًا، حيث قام إرنستو فالفيردي باستبداله بعدما شعر اللاعب بآلام في الركبة اليمنى، التي سبق وأن تعرض فيها لإصابة في ديربي كتالونيا أمام إسبانيول في الليغا.