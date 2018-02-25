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القضاء يحكم بإعدام 15 امرأة تركية بتهمة الانتماء لـ"داعش"

25 شباط 2018 - 14:37

أمن

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القضاء يحكم بإعدام...
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السومرية نيوز/ بغداد
أصدرت محكمة عراقية، اليوم الأحد، حكما بالاعدام بحق 15 امرأة تركية بتهمة الانتماء إلى تنظيم "داعش"، بحسبما أفاد مصدر قضائي لفرانس برس.

وقال المصدر أن "قاضى المحكمة الجنائية أصدر حكما بالاعدام بحق 15 امرأة تركية".

واضاف ان "ذلك جاء بعد إقرارهن بالانتماء لتنظيم لداعش"، مشيرا الى انه "حكم على تركية أخرى بالسجن المؤبد".

يذكر ان وزارة الخارجية العراقية كشفت، في 22 شباط 2018، ان العراق سلم روسيا اربع نساء و27 طفلا، مبينة ان هؤلاء كان "مغرر" بهن للانضمام لـ"داعش".

المصدر :

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