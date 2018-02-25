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مصطفى جودة: نسعى للذهاب بعيداً في البطولة الاسيوية
25 شباط 2018 - 15:05
رياضة
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السومرية نيوز/ بغداد
أكد مهاجم نادي الزوراء، مصطفى جودة، أن فريق النوارس يسعى الى تقديم مستويات جيدة للذهاب بعيداً في كأس الاتحاد الآسيوي.
وقال جودة في تصريح للموقع الخبري للنادي، تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "استعداداتنا جيدة لمباراة الجيش السوري، ونأمل بالفوز في المباراة التي ستقام على ارضنا المفترضة بملعب نادي الاهلي القطري".
واضاف جودة، "نسعى الى تقديم مستوى جيد في المباريات المقبلة من اجل الذهاب بعيداً في البطولة الاسيوية".
وسيواجه الزوراء ضيفه الجيش السوري غداً على ملعب نادي الاهلي القطري في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد.
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