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كركوك تدعو الامم المتحدة للتدخل العاجل بإعادة إعمار 116 قرية مهدمة
25 شباط 2018 - 16:01
اقتصاد واعمال
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السومرية نيوز/ بغداد
دعا محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، الأحد، الامم المتحدة للتدخل العاجل لاعادة اعمار 116 قرية مهدمة في عموم المحافظة، والعمل على وضع حلول لها وتفعيل عملها بما ينسجم مع المعاناة الانسانية.
وقال الجبوري في بيان، تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، انه "التقى مستشارة الشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) هيلينا هابراكن، وجرى خلال اللقاء تدارس الأوضاع السياسية والأمنية والأنسانية وجهود اعادة الأستقرار للمناطق المحرره واعادة النازحين".
واكد الجبوري، "على حرص الادارة المحلية على تسهيل عمل وحركة المنظمات الدولية بما يؤمن وصولها للمناطق المحررة وتقديم خدماتها الانسانية وفق التعليمات الاتحادية والموافقات الرسمية دون اي عوائق"، داعيا بعثة الامم المتحدة لـ"لتدخل العاجل في ضمان مساعدة واعادة اعمار 116 قرية مهدمة في عموم المحافظة والتي لم يستطع اهلها العوده اليها والتي تظم عشرات الالاف من المدنيين الذين من المستحيل عودتهم على ركام ودمار لدورهم ومدارسهم".
وشدد الجبوري على، "ضرورة العمل على البحث عن المختطفين والمغيبين، سيما أن ادارة كركوك تتعرض لضغط جماهيري كبير بهذه القضيتين الانسانيتين"، داعيا بعثة الامم المتحدة لـ"لعمل على وضع حلول لها وتفعيل عملها بما ينسجم مع المعاناة الانسانية".
وكان محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري اعتبر، في (9 كانون الثاني 2018)، مناطق جنوبي كركوك وغربيها بأنها "الأكثر تضررا" في العراق بسبب احتلالها من قبل "داعش" لأكثر من ثلاث سنوات، فيما أكد وجود 116 قرية مدمرة في المحافظة.
المصدر :
السومرية نيوز
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