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مجلس ديالى يصوت على منح دائرة الكهرباء 600 مليون دينار لشراء محولات

25 شباط 2018 - 16:28

اقتصاد واعمال

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مجلس ديالى يصوت على...
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السومرية نيوز/ ديالى
اعلن رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني، اليوم الاحد، أن المجلس صوت على منح دائرة الكهرباء 600 مليون دينار لشراء محولات كهربائية.

وقال الدايني في بيان صحفي مقتضب، وتلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مجلس ديالى عقد جلسة طارئة بحضور اغلب اعضائه وصوت على منح دائرة كهرباء ديالى مبلغ 600 مليون دينار لشراء المحولات الكهربائية لتعويض الشبكات التي تلفت محولاتها جراء الامطار ولم تتمكن الدائرة من صيانتها لقلة الامكانيات حيث تعاني الاف العوائل من انقطاع التيار الكهربائي لعدة ايام".

وكان رئيس مجلس ديالى علي الدايني اكد، الخميس (22 شباط 2018)، أن 104 محولات كهربائية اعطبتها الامطار الاخيرة في مختلف مناطق المحافظة، فيما اشار الى ان كلفة تصليحها تتجاوز الـ 300 مليون دينار.

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