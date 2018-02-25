اعتقال اربعة من المتاجرين بالحبوب المخدرة في بعقوبة



أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الاحد، باعتقال أربعة من المتاجرين بالحبوب المخدرة في بعقوبة.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة امنية مشتركة اعتقلت اربعة من المتاجرين بالحبوب المخدرة بعملية أمنية جرت في بعقوبة".



وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "العملية جرت وفق معلومات استخبارية دقيقة "، دون الادلاء بمزيد من التفاصيل.



يذكر أن تجارة المخدرات راجت في العراق بعد أحداث 2003، جراء التراخي الأمني الذي ساد في تلك الفترة، وأشارت تقارير دولية صدرت عن مكتب مكافحة المخدرات في الأمم المتحدة، إلى أن العراق تحول إلى محطة ترانزيت لتهريب المخدرات من إيران وأفغانستان نحو دول الخليج العربي، محذرة في الوقت نفسه من احتمال تحوله إلى بلد مستهلك. السومرية نيوز/ بغدادأفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الاحد، باعتقال أربعة من المتاجرين بالحبوب المخدرة في بعقوبة.وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة امنية مشتركة اعتقلت اربعة من المتاجرين بالحبوب المخدرة بعملية أمنية جرت في بعقوبة".وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "العملية جرت وفق معلومات استخبارية دقيقة "، دون الادلاء بمزيد من التفاصيل.يذكر أن تجارة المخدرات راجت في العراق بعد أحداث 2003، جراء التراخي الأمني الذي ساد في تلك الفترة، وأشارت تقارير دولية صدرت عن مكتب مكافحة المخدرات في الأمم المتحدة، إلى أن العراق تحول إلى محطة ترانزيت لتهريب المخدرات من إيران وأفغانستان نحو دول الخليج العربي، محذرة في الوقت نفسه من احتمال تحوله إلى بلد مستهلك.