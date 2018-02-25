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مجلس القضاء: الاعدام لـ 16 امرأة تركية وفرن الدعم اللوجستي لداعش

25 شباط 2018 - 17:04

أمن

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السومرية نيوز/ بغداد
أعلن مجلس القضاء الاعلى، الاحد، عن اصدار احكام بالاعدام بحق 16 امرأة يحملن الجنسية التركية وفرن الدعم اللوجستي لعناصر "داعش".

وقال المتحدث الرسمي للمجلس القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "المحكمة الجنائية المركزية نظرت قضايا 16 امرأة تركية ثبت انتماؤهن لتنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف بيرقدار، أن "المتهمات اعترفن في دور التحقيق بانتمائهن إلى التنظيم الإرهابي، وأقدمن على الزواج من عناصره وتوفير الدعم اللوجستي لهم".

وذكر بيرقدار، أن "المحكمة بعد تدقيق الادلة قضت احكاما بالإعدام بحق النساء المدانات وفقا لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب"، لافتا إلى أن "الحكم ابتدائي قابل للطعن في محكمة التمييز الاتحادية".
وكان مصدر قضائي افاد لوكالة "فرانس برس"، اليوم الأحد، بأن محكمة عراقية اصدرت اليوم حكما بالاعدام بحق 15 امرأة تركية بتهمة الانتماء إلى تنظيم "داعش".

المصدر :

السومرية نيوز

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