.
Live TV Search
|
|
Alsumaria

رئيسية

برامج

اخبار

أبراج

فيديو

أردوغان يهاجم الاسد ويصفه بـ"القاتل"

25 شباط 2018 - 17:36

أخبار اقليمية

Alsumaria News Details Back
أردوغان يهاجم الاسد...
CloseMe

السومرية نيوز/ بغداد
هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاحد، بتصريحات شديدة اللهجة نظيره السوري بشار الأسد واصفا إياه بـ"القاتل".

وحمّل أردوغان، في كلمة ألقاه اليوم أمام أنصار "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في ولاية غازي عنتاب جنوب البلاد، الرئيس السوري "المسؤولية عن مقتل نحو مليونين من مواطني بلاده بالأسلحة التقليدية والكيميائية"، معربا عن استغرابه من "وقوف العالم إلى جانب النظام السوري ودفاعه عن الأسد".

وشدد الرئيس التركي على أن بلاده لم ولن تقف "إلى جانب الظلم ولن تناصر الظالمين، بل لا تزال تدافع عن حقوق المظلومين وتعمل على نصرتهم".
إلى ذلك تطرق أردوغان إلى عملية "غصن الزيتون" التي تديرها القوات التركية بدعم من فصائل "الجيش السوري الحر" ضد الوحدات الكردية في منطقة عفرين السورية الحدودية، قائلا إن "هذه العملية ستستمر حتى تطهير المنطقة بالكامل مما وصفه "التنظيمات الإرهابية".

وتوعد الزعيم التركي أن عملية "غصن الزيتون" ستعيد منطقة عفرين إلى "أصحابها الحقيقيين كما جرى خلال عملية درع الفرات" والتي استعاد الجيش التركي وحلفاؤه خلالها مدن الراعي وجرابلس والباب السورية الحدودية من تنظيم "داعش".

المصدر :

روسيا اليوم

0 0 0 1 0
التعليق عن طريق :

آخر الأخبار

الحكومة العراقية تمدد الحظر الجوي على مطارات كردستان ثلاثة اشهر

14:08

26 شباط 2018

الحكومة العراقية تمدد الحظر الجوي على مطارات كردستان ثلاثة اشهر

بري يتحفظ على تصريح عون لـ "السومرية" بشأن اللجوء للتحكيم الدولي

13:33

26 شباط 2018

بري يتحفظ على تصريح عون لـ "السومرية" بشأن اللجوء للتحكيم الدولي

تقارير خاصة

بالفيديو: لهذه الاسباب ملف سقوط الموصل لا يزال مركونًا في أدراج القضاء العسكري

بالفيديو: لهذه الاسباب ملف سقوط الموصل لا يزال مركونًا في أدراج القضاء العسكري

23 شباط 2018

3230 مشاهدة
بالفيديو: واشنطن تهدد العراق بعقوبات... والسبب 9 دبابات للحشد الشعبي

بالفيديو: واشنطن تهدد العراق بعقوبات... والسبب 9 دبابات للحشد الشعبي

23 شباط 2018

6387 مشاهدة

آخر الفيديوهات

انتخابات ٢٠١٨ امتحان للعراق ام محنة - على الطاولة - الحلقة ٢١

انتخابات ٢٠١٨ امتحان للعراق ام محنة - على الطاولة - الحلقة ٢١

انتخابات ٢٠١٨ امتحان للعراق ام محنة - على الطاولة - الحلقة ٢١
معلومات عن إقالات مدنية وعسكرية في كركوك - نشرة اخبار السومرية المساء ٢٥ شباط ٢٠١٨

معلومات عن إقالات مدنية وعسكرية في كركوك - نشرة اخبار السومرية المساء ٢٥ شباط ٢٠١٨

معلومات عن إقالات مدنية وعسكرية في كركوك - نشرة اخبار السومرية المساء ٢٥ شباط ٢٠١٨

آخر الإنفوغراف

بالانفوغراف: ضرائب جديدة على العراقيين بعد اقرار موازنة 2018

بالانفوغراف: ضرائب جديدة على العراقيين بعد اقرار موازنة 2018

بالانفوغراف.. ابرز الغائبين عن الانتخابات النيابية المقبلة

بالانفوغراف.. ابرز الغائبين عن الانتخابات النيابية المقبلة

أخبار المحافظات

حمل تطبيق
السومرية الآن
Google Play

جميع الحقوق محفوظة © Alsumaria.tv 2018

Website by Softimpact