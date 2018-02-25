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مقتل راعٍ واصابة آخر بهجوم لـ"داعش" قرب بحيرة حمرين في ديالى

25 شباط 2018 - 17:50

أمن

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مقتل راعٍ واصابة...
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السومرية نيوز/ بغداد
اعلن رئيس مجلس قضاء المقدادية في محافظة ديالى عدنان التميمي، اليوم الاحد، بأن راعي أغنام قتل وأصيب آخر بهجوم لمسلحي "داعش" قرب بحيرة حمرين شمال شرقي المحافظة.

وقال رئيس مجلس قضاء المقدادية عدنان التميمي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "راعي اغنام قتل واصيب آخر بنيران مسلحي داعش قرب منطقة الحفاير في اطراف بحيرة حمرين، (65 كم شمال شرقي بعقوبة)".

وأضاف التميمي، أن "الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا بالحادث".

وكانت الاجهزة الامنية في ديالى نفذت العديد من العمليات العسكرية مؤخراً لتعقب "داعش" في مناطق عدة من المحافظة اسفرت عن نتائج مهمة، بحسب مصادر امنية.

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