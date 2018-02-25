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المنتخب الوطني يتعادل سلبياً في مباراة تجريبية مع الميناء

25 شباط 2018 - 18:01

رياضة

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المنتخب الوطني...
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السومرية نيوز/ بغداد
خيم التعادل السلبي، على المباراة الودية التجريبية بين المنتخب الوطني ونادي الميناء والتي أقيمت على ملعب الفيحاء الثانوي في إطار استعدادات اسود الرافدين للمباراة الودية امام السعودية الأربعاء المقبل.

وخاض المنتخب الوطني مباراة تجريبية من 50 دقيقة، أمس السبت، أمام نادي نفط الجنوب حيث انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لمثله.

ومن المؤمل ان تشهد مباراة المنتخب الوطني امام السعودية على ملعب البصرة الدولي، الاربعاء المقبل، حضور عدد من الشخصيات العربية والاسيوية على رأسهم رئيس الاتحاد الاسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة.

المصدر :

السومرية نيوز

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