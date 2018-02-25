السفير السعودي يعلن قرب افتتاح منفذ جديدة عرعر بدعم من بلاده



أعلن السفير السعودي في العراق عبد العزيز الشمري، الأحد، عن قرب افتتاح منفذ جديدة عرعر الحدودي بين البلدين بدعم من بلاده.



وقال الشمري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المرحلة القادمة ستشهد افتتاح منفذ جديدة عرعر"، لافتا الى أنه "سيتم تجهيز المنفذ بالكامل من قبل السعودية كدعم للعراق وسيكون منفذا تجاريا وايضا للنقل بين البلدين".



وأضاف الشمري، أن المنفذ "سيعبر من خلاله الكثير من المواد التجارية بين البلدين"، مبينا أنه "سيتم العمل على منفذ جميمة خلال الفترة المقبلة، وسيتم الاعلان عنه فيما بعد". السومرية نيوز/ بغدادأعلن السفير السعودي في العراق عبد العزيز الشمري، الأحد، عن قرب افتتاح منفذ جديدة عرعر الحدودي بين البلدين بدعم من بلاده.وقال الشمري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المرحلة القادمة ستشهد افتتاح منفذ جديدة عرعر"، لافتا الى أنه "سيتم تجهيز المنفذ بالكامل من قبل السعودية كدعم للعراق وسيكون منفذا تجاريا وايضا للنقل بين البلدين".وأضاف الشمري، أن المنفذ "سيعبر من خلاله الكثير من المواد التجارية بين البلدين"، مبينا أنه "سيتم العمل على منفذ جميمة خلال الفترة المقبلة، وسيتم الاعلان عنه فيما بعد". وكانت هيئة المنافذ الحدودية أعلنت، في (19 شباط 2017)، أن وفدا سعوديا زار منفذ عرعر لصيانته وتأهيله.

وكانت هيئة المنافذ الحدودية أعلنت، في (19 شباط 2017)، أن وفدا سعوديا زار منفذ عرعر لصيانته وتأهيله.