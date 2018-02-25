.
Live TV Search
|
|
Alsumaria

رئيسية

برامج

اخبار

أبراج

فيديو

رفع ورم يزن 10 كغم من فخذ مريض في مستشفى بعقوبة

25 شباط 2018 - 20:08

صحة

Alsumaria News Details Back
رفع ورم يزن 10 كغم...
CloseMe

السومرية نيوز/ ديالى
أعلنت ادارة مستشفى بعقوبة التعليمي في محافظة ديالى، اليوم الاحد، عن رفع ورم كبير يزن 10 كغم من فخذ مريض.

وقال مدير المستشفى حيدر المكدمي في بيان صحفي تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "فريقا طبيا متخصصا أجرى عملية خاصة لمريض يبلغ من العمر 37 سنة يعاني من ورم كبير في أعلى الفخذ الايسر، اجريت له عملية رفع الورم ولكن تضاعف وكبر حجمه بشكل كبير بحيث لا يستطيع المشي".

وأضاف المكدمي، أنه تمت اجراء "عملية اخرى له لرفع الورم بشكل كامل بعد اجراء كافة الفحوصات الازمة حيث تم استئصال الورم الذي بلغ وزنه نحو 10 كغم بنجاح"، مشيرا الى أن "المريض بصحة جيدة".
وكانت صحة ديالى أعلنت، خلال الأشهر الماضية، ان مستشفى بعقوبة اجرى العديد من العمليات المعقدة والصعبة والتي تم من خلالها إنقاذ حياة العشرات من المرضى.

المصدر :

0 0 1 0 0
التعليق عن طريق :

آخر الأخبار

الحكومة العراقية تمدد الحظر الجوي على مطارات كردستان ثلاثة اشهر

14:08

26 شباط 2018

الحكومة العراقية تمدد الحظر الجوي على مطارات كردستان ثلاثة اشهر

بري يتحفظ على تصريح عون لـ "السومرية" بشأن اللجوء للتحكيم الدولي

13:33

26 شباط 2018

بري يتحفظ على تصريح عون لـ "السومرية" بشأن اللجوء للتحكيم الدولي

تقارير خاصة

بالفيديو: لهذه الاسباب ملف سقوط الموصل لا يزال مركونًا في أدراج القضاء العسكري

بالفيديو: لهذه الاسباب ملف سقوط الموصل لا يزال مركونًا في أدراج القضاء العسكري

23 شباط 2018

3230 مشاهدة
بالفيديو: واشنطن تهدد العراق بعقوبات... والسبب 9 دبابات للحشد الشعبي

بالفيديو: واشنطن تهدد العراق بعقوبات... والسبب 9 دبابات للحشد الشعبي

23 شباط 2018

6387 مشاهدة

آخر الفيديوهات

انتخابات ٢٠١٨ امتحان للعراق ام محنة - على الطاولة - الحلقة ٢١

انتخابات ٢٠١٨ امتحان للعراق ام محنة - على الطاولة - الحلقة ٢١

انتخابات ٢٠١٨ امتحان للعراق ام محنة - على الطاولة - الحلقة ٢١
معلومات عن إقالات مدنية وعسكرية في كركوك - نشرة اخبار السومرية المساء ٢٥ شباط ٢٠١٨

معلومات عن إقالات مدنية وعسكرية في كركوك - نشرة اخبار السومرية المساء ٢٥ شباط ٢٠١٨

معلومات عن إقالات مدنية وعسكرية في كركوك - نشرة اخبار السومرية المساء ٢٥ شباط ٢٠١٨

آخر الإنفوغراف

بالانفوغراف: ضرائب جديدة على العراقيين بعد اقرار موازنة 2018

بالانفوغراف: ضرائب جديدة على العراقيين بعد اقرار موازنة 2018

بالانفوغراف.. ابرز الغائبين عن الانتخابات النيابية المقبلة

بالانفوغراف.. ابرز الغائبين عن الانتخابات النيابية المقبلة

أخبار المحافظات

حمل تطبيق
السومرية الآن
Google Play

جميع الحقوق محفوظة © Alsumaria.tv 2018

Website by Softimpact