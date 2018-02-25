.
Live TV Search
|
|
Alsumaria

رئيسية

برامج

اخبار

أبراج

فيديو

أيمن حسين: مباراة السعودية ستكون بوابة العراق لرفع الحظر

25 شباط 2018 - 20:22

رياضة

Alsumaria News Details Back
أيمن حسين: مباراة...
CloseMe

السومرية نيوز/ بغداد
اكد لاعب منتخبنا الوطني ايمن حسين، اليوم الاحد، أن مباراة المنتخب مع نظيره السعودي ستسهم بشكل فاعل برفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية.

وقال حسين في تصريح للموقع الرسمي لاتحاد الكرة تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "بالرغم من غياب اللاعبين المحترفين لكننا مستعدون لملاقاة المنتخب السعودي الشقيق في بصرتنا الفيحاء وسنقدم مباراة جيدة من اجل اسعاد جماهيرنا الحبيبة".

واضاف حسين، أن "المباراتين التي لعبناها مع فريقي نفط الجنوب والميناء كانتا بمثابة حصة تدريبية أطلع من خلاهما الملاك الفني على مستوى اللاعبين بغية اتضاح الصورة بشكل افضل".
وتابع حسن، أن "حضور الجماهير العراقية لمؤازرة الاسود في هذه المباراة بالتأكيد سيعطي جمالية اكثر للكرنفال".

المصدر :

0 0 0 1 0
التعليق عن طريق :

آخر الأخبار

الحكومة العراقية تمدد الحظر الجوي على مطارات كردستان ثلاثة اشهر

14:08

26 شباط 2018

الحكومة العراقية تمدد الحظر الجوي على مطارات كردستان ثلاثة اشهر

بري يتحفظ على تصريح عون لـ "السومرية" بشأن اللجوء للتحكيم الدولي

13:33

26 شباط 2018

بري يتحفظ على تصريح عون لـ "السومرية" بشأن اللجوء للتحكيم الدولي

تقارير خاصة

بالفيديو: لهذه الاسباب ملف سقوط الموصل لا يزال مركونًا في أدراج القضاء العسكري

بالفيديو: لهذه الاسباب ملف سقوط الموصل لا يزال مركونًا في أدراج القضاء العسكري

23 شباط 2018

3230 مشاهدة
بالفيديو: واشنطن تهدد العراق بعقوبات... والسبب 9 دبابات للحشد الشعبي

بالفيديو: واشنطن تهدد العراق بعقوبات... والسبب 9 دبابات للحشد الشعبي

23 شباط 2018

6387 مشاهدة

آخر الفيديوهات

انتخابات ٢٠١٨ امتحان للعراق ام محنة - على الطاولة - الحلقة ٢١

انتخابات ٢٠١٨ امتحان للعراق ام محنة - على الطاولة - الحلقة ٢١

انتخابات ٢٠١٨ امتحان للعراق ام محنة - على الطاولة - الحلقة ٢١
معلومات عن إقالات مدنية وعسكرية في كركوك - نشرة اخبار السومرية المساء ٢٥ شباط ٢٠١٨

معلومات عن إقالات مدنية وعسكرية في كركوك - نشرة اخبار السومرية المساء ٢٥ شباط ٢٠١٨

معلومات عن إقالات مدنية وعسكرية في كركوك - نشرة اخبار السومرية المساء ٢٥ شباط ٢٠١٨

آخر الإنفوغراف

بالانفوغراف: ضرائب جديدة على العراقيين بعد اقرار موازنة 2018

بالانفوغراف: ضرائب جديدة على العراقيين بعد اقرار موازنة 2018

بالانفوغراف.. ابرز الغائبين عن الانتخابات النيابية المقبلة

بالانفوغراف.. ابرز الغائبين عن الانتخابات النيابية المقبلة

أخبار المحافظات

حمل تطبيق
السومرية الآن
Google Play

جميع الحقوق محفوظة © Alsumaria.tv 2018

Website by Softimpact