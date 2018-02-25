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زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب جنوب ايران

25 شباط 2018 - 20:59

أخبار اقليمية

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زلزال بقوة 4.6 درجة...
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السومرية نيوز/ بغداد
اعلنت وسائل اعلام ايرانية، اليوم الاحد، أن زلزالا بقوة 4.6 درجات ضرب جنوبي البلادز

وقالت وكالة "أنباء فارس"، إن "زلزالا بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر ضرب، مساء اليوم الاحد، بلدة عسلوية بمحافظة بوشهر، جنوبي ايران".

وأضافات الوكالة، أن "المؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران حددت مركز الزلزال في ضواحي بلدة عسلوية جنوب محافظة بوشهر على عمق 18 كلم"، دون ذكر حدوث خسائر بشرية او مادية جراء وقوع الزلزال.

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