مانشستر سيتي يقسو على آرسنال ويتوج بكأس الرابطة الانكليزية



فاز مانشستر سيتي بأول ألقابه تحت قيادة المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا، بتغلّبه على آرسنال 3-0 مساء اليوم الأحد على ملعب "ويمبلي"، في المباراة النهائية لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم.



وأحرز أهداف سيتي كل من الأرجنتيني سيرجيو أجويرو (18)، والبلجيكي فنسان كومباني (58) والإسباني دافيد سيلفا (65).



وهذا أول لقب يظفر به جوارديولا منذ انتقاله لتدريب مانشستر سيتي صيف العام 2016، فيما بقي لقب "الرابطة" عصيا على مدرب آرسنال أرسين فينجر الذي فشل في تحقيق الفوز بالمباراة النهائية للمرة الثالثة بعد العامين 2007 و2011. السومرية نيوز/ بغدادفاز مانشستر سيتي بأول ألقابه تحت قيادة المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا، بتغلّبه على آرسنال 3-0 مساء اليوم الأحد على ملعب "ويمبلي"، في المباراة النهائية لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم.وأحرز أهداف سيتي كل من الأرجنتيني سيرجيو أجويرو (18)، والبلجيكي فنسان كومباني (58) والإسباني دافيد سيلفا (65).وهذا أول لقب يظفر به جوارديولا منذ انتقاله لتدريب مانشستر سيتي صيف العام 2016، فيما بقي لقب "الرابطة" عصيا على مدرب آرسنال أرسين فينجر الذي فشل في تحقيق الفوز بالمباراة النهائية للمرة الثالثة بعد العامين 2007 و2011.