.
Live TV Search
|
|
Alsumaria

رئيسية

برامج

اخبار

أبراج

فيديو

مانشستر سيتي يقسو على آرسنال ويتوج بكأس الرابطة الانكليزية

25 شباط 2018 - 21:22

رياضة

Alsumaria News Details Back
مانشستر سيتي يقسو...
CloseMe

السومرية نيوز/ بغداد
فاز مانشستر سيتي بأول ألقابه تحت قيادة المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا، بتغلّبه على آرسنال 3-0 مساء اليوم الأحد على ملعب "ويمبلي"، في المباراة النهائية لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم.

وأحرز أهداف سيتي كل من الأرجنتيني سيرجيو أجويرو (18)، والبلجيكي فنسان كومباني (58) والإسباني دافيد سيلفا (65).

وهذا أول لقب يظفر به جوارديولا منذ انتقاله لتدريب مانشستر سيتي صيف العام 2016، فيما بقي لقب "الرابطة" عصيا على مدرب آرسنال أرسين فينجر الذي فشل في تحقيق الفوز بالمباراة النهائية للمرة الثالثة بعد العامين 2007 و2011.

المصدر :

موقع كووورة

0 0 0 0 1
التعليق عن طريق :

آخر الأخبار

الحكومة العراقية تمدد الحظر الجوي على مطارات كردستان ثلاثة اشهر

14:08

26 شباط 2018

الحكومة العراقية تمدد الحظر الجوي على مطارات كردستان ثلاثة اشهر

بري يتحفظ على تصريح عون لـ "السومرية" بشأن اللجوء للتحكيم الدولي

13:33

26 شباط 2018

بري يتحفظ على تصريح عون لـ "السومرية" بشأن اللجوء للتحكيم الدولي

تقارير خاصة

بالفيديو: لهذه الاسباب ملف سقوط الموصل لا يزال مركونًا في أدراج القضاء العسكري

بالفيديو: لهذه الاسباب ملف سقوط الموصل لا يزال مركونًا في أدراج القضاء العسكري

23 شباط 2018

3229 مشاهدة
بالفيديو: واشنطن تهدد العراق بعقوبات... والسبب 9 دبابات للحشد الشعبي

بالفيديو: واشنطن تهدد العراق بعقوبات... والسبب 9 دبابات للحشد الشعبي

23 شباط 2018

6387 مشاهدة

آخر الفيديوهات

انتخابات ٢٠١٨ امتحان للعراق ام محنة - على الطاولة - الحلقة ٢١

انتخابات ٢٠١٨ امتحان للعراق ام محنة - على الطاولة - الحلقة ٢١

انتخابات ٢٠١٨ امتحان للعراق ام محنة - على الطاولة - الحلقة ٢١
معلومات عن إقالات مدنية وعسكرية في كركوك - نشرة اخبار السومرية المساء ٢٥ شباط ٢٠١٨

معلومات عن إقالات مدنية وعسكرية في كركوك - نشرة اخبار السومرية المساء ٢٥ شباط ٢٠١٨

معلومات عن إقالات مدنية وعسكرية في كركوك - نشرة اخبار السومرية المساء ٢٥ شباط ٢٠١٨

آخر الإنفوغراف

بالانفوغراف: ضرائب جديدة على العراقيين بعد اقرار موازنة 2018

بالانفوغراف: ضرائب جديدة على العراقيين بعد اقرار موازنة 2018

بالانفوغراف.. ابرز الغائبين عن الانتخابات النيابية المقبلة

بالانفوغراف.. ابرز الغائبين عن الانتخابات النيابية المقبلة

أخبار المحافظات

حمل تطبيق
السومرية الآن
Google Play

جميع الحقوق محفوظة © Alsumaria.tv 2018

Website by Softimpact