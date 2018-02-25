تابعوا الآن.. مشعان الجبوري ضيف برنامج "على الطاولة" من السومرية



تبث قناة السومرية الفضائية، الآن حلقة جديدة من برنامج "على الطاولة".



وضيف حلقة اليوم النائب عن محافظة صلاح الدين مشعان الجبوري.



وبرنامج "على الطاولة" الذي يبث مساء كل أحد، هو برنامج سياسي يتناول الملفات الساخنة على الطاولة مباشرة أمام المشاهدين.



السومرية نيوز/ بغدادتبث قناة السومرية الفضائية، الآن حلقة جديدة من برنامج "على الطاولة".وضيف حلقة اليوم النائب عن محافظة صلاح الدين مشعان الجبوري.وبرنامج "على الطاولة" الذي يبث مساء كل أحد، هو برنامج سياسي يتناول الملفات الساخنة على الطاولة مباشرة أمام المشاهدين.