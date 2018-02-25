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الشرطة البريطانية تتعامل مع حريق نجم عن انفجار في متجر بمدينة ليستر

25 شباط 2018 - 23:27

أخبار دولية

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الشرطة البريطانية...
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السومرية نيوز/ بغداد
ضرب انفجار ضخم محلا تجاريا وشقة بمنطقة "ليستر" بوسط إنجلترا، مساء اليوم الأحد، حسبما أعلنت الشرطة البريطانية.

وأفادت شرطة ليستر، في تغريدة على تويتر، بأن "حادثا كبيرا وقع بطريق هينكلي"، مضيفة أن "كافة فرق الطوارئ تتعامل مع الحادث حاليا".

فيما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن "محلا تجاريا في ليستر دمر تماما في انفجار ضخم".

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