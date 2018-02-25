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فرق الدفاع المدني تتمكن من اخماد حريق الشعلة

25 شباط 2018 - 23:47

الشارع العراقي

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فرق الدفاع المدني...
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السومرية نيوز/ بغداد
افاد مصدر في الشرطة العراقية، الاحد، بأن فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق الشعلة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "ست فرق تابعة للدفاع المدني تمكنت مساء اليوم من اخماد الحريق الذي اندلع في محطة للوقود بمنطقة الشعلة شمالي بغداد".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، انه "حاليا تجري عملية التبريد"، مشيرا الى ان "الادلة الجنائية باشرت بعملها لمعرفة ملابسات الحريق ان كان بفعل فاعل او حادث عرضي".

يذكر أن بغداد وعددا من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية الكبيرة، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.

المصدر :

السومرية نيوز

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