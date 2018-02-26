فرق الاطفاء تخمد حريقاً في مخازن تجارية في سوق العشار وسط البصرة



أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني في البصرة، الاثنين، بأن فرق الاطفاء تمكنت من اخماد حريق نشب في مخازن تجارية تقع قرب سوق شعبية تقع وسط المحافظة، وأن الحادث لم يسفر عن اصابات بشرية.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقاً نشب بعد منتصف الليل في مخازن تجارية تقع في منطقة الداكير التي هي امتداد لسوق العشار"، مبيناً أن "فرق الاطفاء هرعت على الفور الى محل الحادث، وتمكنت من اخماد الحريق".



وأشار المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه الى أن "الحريق تسبب بأضرار مادية، ولم يسفر عن أي خسائر بشرية". السومرية نيوز/ البصرةأفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني في البصرة، الاثنين، بأن فرق الاطفاء تمكنت من اخماد حريق نشب في مخازن تجارية تقع قرب سوق شعبية تقع وسط المحافظة، وأن الحادث لم يسفر عن اصابات بشرية.وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقاً نشب بعد منتصف الليل في مخازن تجارية تقع في منطقة الداكير التي هي امتداد لسوق العشار"، مبيناً أن "فرق الاطفاء هرعت على الفور الى محل الحادث، وتمكنت من اخماد الحريق".وأشار المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه الى أن "الحريق تسبب بأضرار مادية، ولم يسفر عن أي خسائر بشرية". يذكر أن محافظة البصرة شهدت في غضون الأعوام القليلة الماضية وقوع سلسلة من الحرائق الناجمة عن تماسات كهربائية في محال ومخازن ومكاتب تجارية نسبة ليست قليلة منها تقع في سوق العشار، وهي أكبر سوق شعبية في جنوب العراق، وتضم مئات المحال والمكاتب والمخازن التجارية، بما فيها العشرات من محال بيع وصياغة الذهب ومكاتب الصيرفة وتحويل الأموال، علاوة على فروع عدد من المصارف الأهلية الحكومية.



يذكر أن محافظة البصرة شهدت في غضون الأعوام القليلة الماضية وقوع سلسلة من الحرائق الناجمة عن تماسات كهربائية في محال ومخازن ومكاتب تجارية نسبة ليست قليلة منها تقع في سوق العشار، وهي أكبر سوق شعبية في جنوب العراق، وتضم مئات المحال والمكاتب والمخازن التجارية، بما فيها العشرات من محال بيع وصياغة الذهب ومكاتب الصيرفة وتحويل الأموال، علاوة على فروع عدد من المصارف الأهلية الحكومية.