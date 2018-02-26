.
Live TV Search
|
|
Alsumaria

رئيسية

برامج

اخبار

أبراج

فيديو

فرق الاطفاء تخمد حريقاً في مخازن تجارية في سوق العشار وسط البصرة

26 شباط 2018 - 08:50

الشارع العراقي

Alsumaria News Details Back
فرق الاطفاء تخمد...
CloseMe

السومرية نيوز/ البصرة
أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني في البصرة، الاثنين، بأن فرق الاطفاء تمكنت من اخماد حريق نشب في مخازن تجارية تقع قرب سوق شعبية تقع وسط المحافظة، وأن الحادث لم يسفر عن اصابات بشرية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقاً نشب بعد منتصف الليل في مخازن تجارية تقع في منطقة الداكير التي هي امتداد لسوق العشار"، مبيناً أن "فرق الاطفاء هرعت على الفور الى محل الحادث، وتمكنت من اخماد الحريق".

وأشار المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه الى أن "الحريق تسبب بأضرار مادية، ولم يسفر عن أي خسائر بشرية".
يذكر أن محافظة البصرة شهدت في غضون الأعوام القليلة الماضية وقوع سلسلة من الحرائق الناجمة عن تماسات كهربائية في محال ومخازن ومكاتب تجارية نسبة ليست قليلة منها تقع في سوق العشار، وهي أكبر سوق شعبية في جنوب العراق، وتضم مئات المحال والمكاتب والمخازن التجارية، بما فيها العشرات من محال بيع وصياغة الذهب ومكاتب الصيرفة وتحويل الأموال، علاوة على فروع عدد من المصارف الأهلية الحكومية.

المصدر :

السومرية نيوز

0 0 0 0 0
التعليق عن طريق :

آخر الأخبار

الحكومة العراقية تمدد الحظر الجوي على مطارات كردستان ثلاثة اشهر

14:08

26 شباط 2018

الحكومة العراقية تمدد الحظر الجوي على مطارات كردستان ثلاثة اشهر

بري يتحفظ على تصريح عون لـ "السومرية" بشأن اللجوء للتحكيم الدولي

13:33

26 شباط 2018

بري يتحفظ على تصريح عون لـ "السومرية" بشأن اللجوء للتحكيم الدولي

تقارير خاصة

بالفيديو: لهذه الاسباب ملف سقوط الموصل لا يزال مركونًا في أدراج القضاء العسكري

بالفيديو: لهذه الاسباب ملف سقوط الموصل لا يزال مركونًا في أدراج القضاء العسكري

23 شباط 2018

3229 مشاهدة
بالفيديو: واشنطن تهدد العراق بعقوبات... والسبب 9 دبابات للحشد الشعبي

بالفيديو: واشنطن تهدد العراق بعقوبات... والسبب 9 دبابات للحشد الشعبي

23 شباط 2018

6387 مشاهدة

آخر الفيديوهات

انتخابات ٢٠١٨ امتحان للعراق ام محنة - على الطاولة - الحلقة ٢١

انتخابات ٢٠١٨ امتحان للعراق ام محنة - على الطاولة - الحلقة ٢١

انتخابات ٢٠١٨ امتحان للعراق ام محنة - على الطاولة - الحلقة ٢١
معلومات عن إقالات مدنية وعسكرية في كركوك - نشرة اخبار السومرية المساء ٢٥ شباط ٢٠١٨

معلومات عن إقالات مدنية وعسكرية في كركوك - نشرة اخبار السومرية المساء ٢٥ شباط ٢٠١٨

معلومات عن إقالات مدنية وعسكرية في كركوك - نشرة اخبار السومرية المساء ٢٥ شباط ٢٠١٨

آخر الإنفوغراف

بالانفوغراف: ضرائب جديدة على العراقيين بعد اقرار موازنة 2018

بالانفوغراف: ضرائب جديدة على العراقيين بعد اقرار موازنة 2018

بالانفوغراف.. ابرز الغائبين عن الانتخابات النيابية المقبلة

بالانفوغراف.. ابرز الغائبين عن الانتخابات النيابية المقبلة

أخبار المحافظات

حمل تطبيق
السومرية الآن
Google Play

جميع الحقوق محفوظة © Alsumaria.tv 2018

Website by Softimpact