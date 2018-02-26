

اعلن قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الأنبار إبراهيم العوسج، الاثنين، عن تفجير القوات الأمنية مخلفات لـ"داعش" جنوبي المدينة.



وقال العوسج في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الجهد الهندسي لطوارئ شرطة الأنبار قام بتفجير مخلفات داعش جنوبي الرمادي، خارج مركز المدينة".



وأضاف العوسج، أن "تلك المخلفات عبارة عن عبوات ناسفة تم جمعها خلال عمليات تطهير بعض المناطق من جنوبي الرمادي"، مشيرا الى أن "التفجير كان مسيطر عليه دون خسائر مادية او بشرية".



يذكر أن القوات الأمنية تواصل عمليات تطهير المناطق المحررة بالأنبار من العبوات الناسفة والالغام التي فخخ بها التنظيم الدور والطرقات والابنية الحكومية بالمحافظة. السومرية نيوز/ الانباراعلن قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الأنبار إبراهيم العوسج، الاثنين، عن تفجير القوات الأمنية مخلفات لـ"داعش" جنوبي المدينة.وقال العوسج في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الجهد الهندسي لطوارئ شرطة الأنبار قام بتفجير مخلفات داعش جنوبي الرمادي، خارج مركز المدينة".وأضاف العوسج، أن "تلك المخلفات عبارة عن عبوات ناسفة تم جمعها خلال عمليات تطهير بعض المناطق من جنوبي الرمادي"، مشيرا الى أن "التفجير كان مسيطر عليه دون خسائر مادية او بشرية".يذكر أن القوات الأمنية تواصل عمليات تطهير المناطق المحررة بالأنبار من العبوات الناسفة والالغام التي فخخ بها التنظيم الدور والطرقات والابنية الحكومية بالمحافظة.