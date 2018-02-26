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الحكيم والمالكي يشددان ضرورة التنافس على اساس البرامج الانتخابية والابتعاد عن منهج التسقيط

26 شباط 2018 - 09:37

سياسة

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الحكيم والمالكي...
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السومرية نيوز/ بغداد
شدد رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم ونائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، ضرورة التنافس على اساس البرامج الانتخابية والابتعاد عن منهج التسقيط، فيما اكد الحكيم اهمية التركيز على المنجزات التي تحققت.

وقال مكتب الحكيم في بيان تلقت السومرية نيوز، ان "رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم التقى بنائب رئيس الجمهورية نوري المالكي في مكتب الاخير ببغداد"، مبينا انه "تم بحث مستجدات الاوضاع السياسية في البلاد فضلا عن مستجدات الاوضاع الاقليمية".

واضاف المكتب ان "الجانبين بحثا الاستحقاق الانتخابي وضرورة التنافس على اساس البرامج الانتخابية والابتعاد عن منهج التسقيط"، مشيرا الى ان "الحكيم اكد على اهمية التركيز على المنجزات التي تحققت".
واكد المكتب ان "الحكيم اشار الى ان الانتخابات القادمة ستنقل العراق من مرحلة اللااستقرار الى مرحلة الاستقرار وبناء الدولة".

واعتبر زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، في 24 شباط 2018، أن الانتخابات المقبلة ستنقل العراق من مرحلة تأسيس الديمقراطية إلى مرحلة بناء الدولة، فيما دعا مجلس النواب إلى تضمين منحة الطلبة في الموازنة العامة لعام 2018.

المصدر :

السومرية نيوز

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