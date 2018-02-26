اعادة افتتاح الطريق الذي يربط دهوك بنينوى امام سيارات الحمل بعد منعها لسنوات



اعادت القوات الامنية، صباح اليوم الاثنين، اعادة افتتاح الطريق الذي يربط محافظتي دهوك بنينوى امام سيارات الحمل بعد سنوات على منعها من استخدامه.



وقال مراسل السومرية نيوز، ان القوات الامنية اعادت اليوم افتتاح الطريق الرئيسي الذي يربط محافظتي دهوك بنينوى امام سيارات الحمل، مبينا ان ذلك جاء بعد سنوات على منع السيارات الكبيرة من استخدامه بسبب الحرب على "داعش".



واضاف المراسل هذا الطريق يعتبر استراتيجيا، مشيرا الى انه سيسهل عملية تنقل سيارات الحمل بين نينوى ودهوك وصولا الى تركيا.



يذكر ان القوات الامنية اعادت في وقت سابق افتتاح طريق دهوك الموصل امام حركة السيارات الصغيرة فقط، بعدما اغلق في اعقاب سيطرة القوات العراقية والحشد الشعبي على المناطق المتنازع عليها لاسيما تلك الواقعة في نينوى. السومرية نيوز/ اربيلاعادت القوات الامنية، صباح اليوم الاثنين، اعادة افتتاح الطريق الذي يربط محافظتي دهوك بنينوى امام سيارات الحمل بعد سنوات على منعها من استخدامه.وقال مراسل السومرية نيوز، ان القوات الامنية اعادت اليوم افتتاح الطريق الرئيسي الذي يربط محافظتي دهوك بنينوى امام سيارات الحمل، مبينا ان ذلك جاء بعد سنوات على منع السيارات الكبيرة من استخدامه بسبب الحرب على "داعش".واضاف المراسل هذا الطريق يعتبر استراتيجيا، مشيرا الى انه سيسهل عملية تنقل سيارات الحمل بين نينوى ودهوك وصولا الى تركيا.يذكر ان القوات الامنية اعادت في وقت سابق افتتاح طريق دهوك الموصل امام حركة السيارات الصغيرة فقط، بعدما اغلق في اعقاب سيطرة القوات العراقية والحشد الشعبي على المناطق المتنازع عليها لاسيما تلك الواقعة في نينوى.