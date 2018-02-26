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استمرار انخفاض سعر صرف الدولار ببورصة الكفاح والأسواق المحلية

26 شباط 2018 - 10:30

اقتصاد واعمال

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استمرار انخفاض سعر...
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السومرية نيوز/ بغداد
استمرت أسعار سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي بالانخفاض في بورصة الكفاح والأسواق المحلية اليوم الاثنين (26 شباط 2018).

بورصة الكفاح – بغداد 122.000 دينار في حين كانت الاسعار ليوم الاحد 122.250 دينار.

أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة

سعر بيع الدولار = 122.500 دينار.

سعر شراء الدولار = 121.500 دينار.

المصدر :

السومرية نيوز

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