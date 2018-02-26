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سامسونغ تعلن رسميا عن "غالاكسي 9".. أسعاره وموعد طرحه

26 شباط 2018 - 10:40

تكنولوجيا

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سامسونغ تعلن رسميا...
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السومرية نيوز/ بغداد
أزاحت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية الستار، عن هاتفها الجديد "غالاكسي إس 9"، بنسختيه العادية والكبيرة، وذلك في "مؤتمر الجوال العالمي" المقام في أسبانيا.

ولم تجري "سامسونغ" تغييرات كبيرة على الشكل الخارجي للهاتف، فيبدو متشابها مع الطراز السابق "غالاكسي إس 8" الذي طرح في عام 2017، ولكنها أجرت تحسينات واسعة على الكاميرا الخاصة به، وفقا لوكالة أنباء "أسوشيتد برس".

وعلى الرغم من أن "سامسونغ" تملك بالفعل واحدة من أفضل كاميرات الهواتف الذكية، إلا أنها تتطلع مع هاتفها الجديد "غالاكسي إس 9" لإنتاج أفضل لقطات للإضاءة المنخفضة، وتسجيل فيديوهات بالحركة البطيئة.
وترى محللة التكنولوجيا كارولينا ميلانيسي، أن التحسينات المتوافرة في كاميرا "غالاكسي إس 9"، تتنافس مع كاميرات جيدة متواجدة بالفعل في هواتف "سامسونغ" السابقة.

وأعلنت "سامسونغ" عن أن هواتف "غالاكسي إس 9" الجديدة ستكون متاحة بدءا من 16 مارس/آذار المقبل، مع فتحها لباب الطلبات المسبقة من الجمعة 2 مارس.

ويبلغ سعر "غالاكسي إس 9" عبر موقع "سامسونغ" الرسمي، 720 دولار أمريكي، بينما يبلغ سعر نسخته الأكبر "غالاكسي إس 9 بلس" 840 دولار، وهو ما ينافي التقارير التي زعمت بأنه سيكون أغلى من هاتف "آيفون X" الأمريكي، البالغ سعره 999 دولار.

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