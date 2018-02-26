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السعودية تعلن عن وظائف عسكرية للنساء برتبة "جندي"
26 شباط 2018 - 11:07
أخبار اقليمية
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السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت مديرية الأمن العام السعودية، الاثنين، عن توافر وظائف عسكرية للنساء برتبة "جندي" للتعيين في عدد من مناطق المملكة لخريجات الثانوية العامة وما فوق.
وتم فتح باب التقديم للوظائف العسكرية النسائية بدء من اليوم حتى الخميس المقبل، عبر بوابة توظيف الكترونية خاصة.
وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس)، أن الوظائف متاحة في كل من الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة والقصيم والباحة والشرقية وعسير.
وبينت المديرية أن شروط القبول تشمل أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ، لكن ستسثنى من ذلك من نشأت مع والدها في وظيفة حكومية خارج المملكة، وألا يقل المؤهل العلمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، وان يكون العمر بين 25 و 35 عامًا، وألا يقل اطول عن 155 سم، بالإضافة إلى اجتياز الفحص الطبي واختبارات القبول والمقابلة الشخصية من قبل الموظفات المختصات.
كما يشترط أن تكون طلبة الوظيفة حسنة السمعة والسلوك، وألا تكون متزوجة من غير سعودي، وألا تكون موظفة في أي جهة حكومية أو سبق لها العمل على نظام الخدمة العسكرية، وأن تكون لديها هوية وطنية مستقلة، وكذلك أن يكون مقر إقامتها ووظيفة ولي أمرها بالمنطقة أو المحافظة نفسها التي توجد بها الوظيفة، إضافة إلى الالتزام بشروط القبول والتسجيل حيث سيستبعد أي طلب يحتوي على معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة.
وشهدت المملكة السعودية منذ تولي الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد العام الماضي، عدة تغيرات اجتماعية، عززت مكانة المرأة ومنحتها حقوقًا أوسع.
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