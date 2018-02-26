بالصور.. مصير الاسود التي كانت تعيش في العراق وسوريا خلال سيطرة "داعش"



كشفت صحيفة الديلي ميل البيرطانية، الاحد، عن مصير الاسود التي كانت تعيش في العراق وسوريا خلال سيطرة "داعش"، فيما اشارت الى ان معظم الحيوانات في حدائق الحيوان بسوريا والعراق توفيت.



وذكرت الصحيفة في تقرير ترجمته السومرية نيوز، ان "الاسود التي هي من اصل افريقي التي انقذت من سوريا والعراق خلال سيطرة تنظيم داعش على بعض مناطق البلدين، في طريقها الى جنوب افريقيا"، مبينة ان "ذلك جاء بهدف التعافي من الحرب ضد داعش".



واضافت الصحيفة ان "نقل الاسود جاء بهدف تعافيها من الصدمة الجسدية والنفسية"، مشيرة الى انه "تم نقل الاسود بصناديق معدنية". السومرية نيوز/ بغدادكشفت صحيفة الديلي ميل البيرطانية، الاحد، عن مصير الاسود التي كانت تعيش في العراق وسوريا خلال سيطرة "داعش"، فيما اشارت الى ان معظم الحيوانات في حدائق الحيوان بسوريا والعراق توفيت.وذكرت الصحيفة في تقرير ترجمته السومرية نيوز، ان "الاسود التي هي من اصل افريقي التي انقذت من سوريا والعراق خلال سيطرة تنظيم داعش على بعض مناطق البلدين، في طريقها الى جنوب افريقيا"، مبينة ان "ذلك جاء بهدف التعافي من الحرب ضد داعش".واضافت الصحيفة ان "نقل الاسود جاء بهدف تعافيها من الصدمة الجسدية والنفسية"، مشيرة الى انه "تم نقل الاسود بصناديق معدنية". وتابعت الصحيفة "معظم الحيوانات في حدائق الحيوان توفيت خلال النزاعات الجارية في سوريا والعراق".





































وتابعت الصحيفة "معظم الحيوانات في حدائق الحيوان توفيت خلال النزاعات الجارية في سوريا والعراق".