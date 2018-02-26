رئيسية
برامج
اخبار
أبراج
فيديو
الموصل حرة
سياسة
أمن
الشارع العراقي
أخبار اقليمية
أخبار دولية
اقتصاد واعمال
تحقيقات السومرية
رياضة
علم وعالم
صحة
فن وثقافة
اختبر معلوماتك
للنساء فقط
الانتخابات النيابية 2018
تكنولوجيا
الصور
نتائج الامتحانات
نائب يحذر من الفراغ الامني في محيط بحيرة حمرين
26 شباط 2018 - 12:12
أمن
--
556
السومرية نيوز/ بغداد
حذر نائب عن محافظة ديالى، الاثنين، من الفراغ الامني في محيط بحيرة حمرين شمال شرق المحافظة، مؤكدا أن انشطة تنظيم "داعش" زادت مؤخرا في استهداف المدنيين.
وقال فرات التميمي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "راعي غنم قتل، واصيب اخر بهجوم شنه داعش يوم امس في منطقة الحفاير في محيط بحيرة حمرين، (58 كم شمال شرق بعقوبة)"، مبينا أنه "واحد من سلسلة جرائم قام بها التنظيم مؤخرا في مناطق محيطة بالبحيرة في مسعى لتحويلها الى منطقة نفوذ له لتجميع فلوله ".
واضاف التميمي، ان "اغلب المناطق المحيطة ببحيرة حمرين ومنها الحفاير تخلو من اي وجود امني"، محذرا من خطورة "هذا الفراغ الذي سيؤدي الى زعزعة الامن في منطقة ستراتيجية".
واشار الى أن "انشطة داعش ازدات مؤخرا، ما يستدعي وضع خطط وقائية تضمن حماية الاهالي وتمنع عودة التنظيم".
وتؤكد مصادر أمنية في ديالى، تواجد "داعش" في عدد من مناطق المحافظة على شكل خلايا نائمة، ابرزها حمرين وتلالها حيث شهدت مؤخرا تكرار اعمال عنف راح ضحيتها العديد من المدنيين ومنتسبي القوى الامنية.
المصدر :
السومرية نيوز
0
0
0
0
0
التعليق عن طريق :
تفاصيل التعليق...
المقال التالي
النفط تعلن عن مجموع الصادرات والإيرادات النهائية لشهر كانون الثاني
آخر الأخبار
14:08
26 شباط 2018
الحكومة العراقية تمدد الحظر الجوي على مطارات كردستان ثلاثة اشهر
13:33
26 شباط 2018
بري يتحفظ على تصريح عون لـ "السومرية" بشأن اللجوء للتحكيم الدولي
19:51
26 شباط 2018
الجوية يجتاز السويق العماني والزوراء يتعادل مع الجيش السوري في كأس الاتحاد الآسيوي
19:21
26 شباط 2018
الجبوري لأمير قطر: العراق حريص على توسيع افاق التعاون مع محيطه العربي
19:19
26 شباط 2018
اعتقال سبعة مطلوبين بقضايا "إرهابية" وجنائية في ديالى
المزيد من الأخبار
تقارير خاصة
بالفيديو: لهذه الاسباب ملف سقوط الموصل لا يزال مركونًا في أدراج القضاء العسكري
23 شباط 2018
3229 مشاهدة
بالفيديو: واشنطن تهدد العراق بعقوبات... والسبب 9 دبابات للحشد الشعبي
23 شباط 2018
6387 مشاهدة
آخر الفيديوهات
انتخابات ٢٠١٨ امتحان للعراق ام محنة - على الطاولة - الحلقة ٢١
معلومات عن إقالات مدنية وعسكرية في كركوك - نشرة اخبار السومرية المساء ٢٥ شباط ٢٠١٨
آخر الإنفوغراف
بالانفوغراف: ضرائب جديدة على العراقيين بعد اقرار موازنة 2018
بالانفوغراف.. ابرز الغائبين عن الانتخابات النيابية المقبلة
أخبار المحافظات
تواصل معنا
حمل تطبيق
السومرية
الآن
جميع الحقوق محفوظة © Alsumaria.tv 2018
اخبار
الموصل حرة
سياسة
أمن
الشارع العراقي
أخبار اقليمية
أخبار دولية
اقتصاد واعمال
تحقيقات السومرية
رياضة
علم وعالم
صحة
فن وثقافة
اختبر معلوماتك
للنساء فقط
الانتخابات النيابية 2018
تكنولوجيا
الصور
نتائج الامتحانات
إنفوغراف
أمن
سياسة
مجتمع
رياضة
مال وأعمال
الشخصيات
بالفيديو
نشرة الأخبار
البرامج
سياسة
منوعات
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
مجتمع
فيديو
الأبراج
حالة الطقس
بث حيّ
الشبكة
النشرة البريدية
اتصل بنا
17°C
EN
زيارة الموقع الكامل
جميع الحقوق محفوظة © Alsumaria.tv 2018