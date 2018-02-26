نائب يحذر من الفراغ الامني في محيط بحيرة حمرين



حذر نائب عن محافظة ديالى، الاثنين، من الفراغ الامني في محيط بحيرة حمرين شمال شرق المحافظة، مؤكدا أن انشطة تنظيم "داعش" زادت مؤخرا في استهداف المدنيين.



وقال فرات التميمي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "راعي غنم قتل، واصيب اخر بهجوم شنه داعش يوم امس في منطقة الحفاير في محيط بحيرة حمرين، (58 كم شمال شرق بعقوبة)"، مبينا أنه "واحد من سلسلة جرائم قام بها التنظيم مؤخرا في مناطق محيطة بالبحيرة في مسعى لتحويلها الى منطقة نفوذ له لتجميع فلوله ".



واضاف التميمي، ان "اغلب المناطق المحيطة ببحيرة حمرين ومنها الحفاير تخلو من اي وجود امني"، محذرا من خطورة "هذا الفراغ الذي سيؤدي الى زعزعة الامن في منطقة ستراتيجية". السومرية نيوز/ بغدادحذر نائب عن محافظة ديالى، الاثنين، من الفراغ الامني في محيط بحيرة حمرين شمال شرق المحافظة، مؤكدا أن انشطة تنظيم "داعش" زادت مؤخرا في استهداف المدنيين.وقال فرات التميمي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "راعي غنم قتل، واصيب اخر بهجوم شنه داعش يوم امس في منطقة الحفاير في محيط بحيرة حمرين، (58 كم شمال شرق بعقوبة)"، مبينا أنه "واحد من سلسلة جرائم قام بها التنظيم مؤخرا في مناطق محيطة بالبحيرة في مسعى لتحويلها الى منطقة نفوذ له لتجميع فلوله ".واضاف التميمي، ان "اغلب المناطق المحيطة ببحيرة حمرين ومنها الحفاير تخلو من اي وجود امني"، محذرا من خطورة "هذا الفراغ الذي سيؤدي الى زعزعة الامن في منطقة ستراتيجية". واشار الى أن "انشطة داعش ازدات مؤخرا، ما يستدعي وضع خطط وقائية تضمن حماية الاهالي وتمنع عودة التنظيم".



وتؤكد مصادر أمنية في ديالى، تواجد "داعش" في عدد من مناطق المحافظة على شكل خلايا نائمة، ابرزها حمرين وتلالها حيث شهدت مؤخرا تكرار اعمال عنف راح ضحيتها العديد من المدنيين ومنتسبي القوى الامنية.







واشار الى أن "انشطة داعش ازدات مؤخرا، ما يستدعي وضع خطط وقائية تضمن حماية الاهالي وتمنع عودة التنظيم".وتؤكد مصادر أمنية في ديالى، تواجد "داعش" في عدد من مناطق المحافظة على شكل خلايا نائمة، ابرزها حمرين وتلالها حيث شهدت مؤخرا تكرار اعمال عنف راح ضحيتها العديد من المدنيين ومنتسبي القوى الامنية.