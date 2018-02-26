.
Live TV Search
|
|
Alsumaria

رئيسية

برامج

اخبار

أبراج

فيديو

نائب يحذر من الفراغ الامني في محيط بحيرة حمرين

26 شباط 2018 - 12:12

أمن

Alsumaria News Details Back
نائب يحذر من الفراغ...
CloseMe

السومرية نيوز/ بغداد
حذر نائب عن محافظة ديالى، الاثنين، من الفراغ الامني في محيط بحيرة حمرين شمال شرق المحافظة، مؤكدا أن انشطة تنظيم "داعش" زادت مؤخرا في استهداف المدنيين.

وقال فرات التميمي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "راعي غنم قتل، واصيب اخر بهجوم شنه داعش يوم امس في منطقة الحفاير في محيط بحيرة حمرين، (58 كم شمال شرق بعقوبة)"، مبينا أنه "واحد من سلسلة جرائم قام بها التنظيم مؤخرا في مناطق محيطة بالبحيرة في مسعى لتحويلها الى منطقة نفوذ له لتجميع فلوله ".

واضاف التميمي، ان "اغلب المناطق المحيطة ببحيرة حمرين ومنها الحفاير تخلو من اي وجود امني"، محذرا من خطورة "هذا الفراغ الذي سيؤدي الى زعزعة الامن في منطقة ستراتيجية".
واشار الى أن "انشطة داعش ازدات مؤخرا، ما يستدعي وضع خطط وقائية تضمن حماية الاهالي وتمنع عودة التنظيم".

وتؤكد مصادر أمنية في ديالى، تواجد "داعش" في عدد من مناطق المحافظة على شكل خلايا نائمة، ابرزها حمرين وتلالها حيث شهدت مؤخرا تكرار اعمال عنف راح ضحيتها العديد من المدنيين ومنتسبي القوى الامنية.



المصدر :

السومرية نيوز

0 0 0 0 0
التعليق عن طريق :

آخر الأخبار

الحكومة العراقية تمدد الحظر الجوي على مطارات كردستان ثلاثة اشهر

14:08

26 شباط 2018

الحكومة العراقية تمدد الحظر الجوي على مطارات كردستان ثلاثة اشهر

بري يتحفظ على تصريح عون لـ "السومرية" بشأن اللجوء للتحكيم الدولي

13:33

26 شباط 2018

بري يتحفظ على تصريح عون لـ "السومرية" بشأن اللجوء للتحكيم الدولي

تقارير خاصة

بالفيديو: لهذه الاسباب ملف سقوط الموصل لا يزال مركونًا في أدراج القضاء العسكري

بالفيديو: لهذه الاسباب ملف سقوط الموصل لا يزال مركونًا في أدراج القضاء العسكري

23 شباط 2018

3229 مشاهدة
بالفيديو: واشنطن تهدد العراق بعقوبات... والسبب 9 دبابات للحشد الشعبي

بالفيديو: واشنطن تهدد العراق بعقوبات... والسبب 9 دبابات للحشد الشعبي

23 شباط 2018

6387 مشاهدة

آخر الفيديوهات

انتخابات ٢٠١٨ امتحان للعراق ام محنة - على الطاولة - الحلقة ٢١

انتخابات ٢٠١٨ امتحان للعراق ام محنة - على الطاولة - الحلقة ٢١

انتخابات ٢٠١٨ امتحان للعراق ام محنة - على الطاولة - الحلقة ٢١
معلومات عن إقالات مدنية وعسكرية في كركوك - نشرة اخبار السومرية المساء ٢٥ شباط ٢٠١٨

معلومات عن إقالات مدنية وعسكرية في كركوك - نشرة اخبار السومرية المساء ٢٥ شباط ٢٠١٨

معلومات عن إقالات مدنية وعسكرية في كركوك - نشرة اخبار السومرية المساء ٢٥ شباط ٢٠١٨

آخر الإنفوغراف

بالانفوغراف: ضرائب جديدة على العراقيين بعد اقرار موازنة 2018

بالانفوغراف: ضرائب جديدة على العراقيين بعد اقرار موازنة 2018

بالانفوغراف.. ابرز الغائبين عن الانتخابات النيابية المقبلة

بالانفوغراف.. ابرز الغائبين عن الانتخابات النيابية المقبلة

أخبار المحافظات

حمل تطبيق
السومرية الآن
Google Play

جميع الحقوق محفوظة © Alsumaria.tv 2018

Website by Softimpact