.
Live TV Search
|
|
Alsumaria

رئيسية

برامج

اخبار

أبراج

فيديو

النفط تعلن عن مجموع الصادرات والإيرادات النهائية لشهر كانون الثاني

26 شباط 2018 - 12:14

اقتصاد واعمال

Alsumaria News Details Back
النفط تعلن عن مجموع...
CloseMe

السومرية نيوز/ بغداد
اعلنت وزارة النفط، الاثنين، عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات النهائية المتحققة لشهر كانون الثاني الماضي، مشيرة الى ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ 62,596 دولارا.

وقال المتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد في بيان لها تلقت، السومرية نيوز، إنه "بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام 108 مليون و190 الف و68 برميل، بايرادات بلغت 6 مليارات و772 مليونا و229 الف دولار"، مشيرا الى انه "لم تسجل الاحصائية اي صادرات نفطية من حقول كركوك".
واوضح جهاد ان "معدل سعر البرميل الواحد بلغ 62,596 دولارا"، مبينا ان "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 31 شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج".

ويصدر العراق النفط الخام حاليا من الموانئ الجنوبية في البصرة بعد توقف الصادرات الشمالية نتيجة عدم التزام الاقليم بالاتفاق النفطي مع الحكومة الاتحادية.

المصدر :

السومرية نيوز

0 0 0 0 0
التعليق عن طريق :

آخر الأخبار

الحكومة العراقية تمدد الحظر الجوي على مطارات كردستان ثلاثة اشهر

14:08

26 شباط 2018

الحكومة العراقية تمدد الحظر الجوي على مطارات كردستان ثلاثة اشهر

بري يتحفظ على تصريح عون لـ "السومرية" بشأن اللجوء للتحكيم الدولي

13:33

26 شباط 2018

بري يتحفظ على تصريح عون لـ "السومرية" بشأن اللجوء للتحكيم الدولي

تقارير خاصة

بالفيديو: لهذه الاسباب ملف سقوط الموصل لا يزال مركونًا في أدراج القضاء العسكري

بالفيديو: لهذه الاسباب ملف سقوط الموصل لا يزال مركونًا في أدراج القضاء العسكري

23 شباط 2018

3229 مشاهدة
بالفيديو: واشنطن تهدد العراق بعقوبات... والسبب 9 دبابات للحشد الشعبي

بالفيديو: واشنطن تهدد العراق بعقوبات... والسبب 9 دبابات للحشد الشعبي

23 شباط 2018

6387 مشاهدة

آخر الفيديوهات

انتخابات ٢٠١٨ امتحان للعراق ام محنة - على الطاولة - الحلقة ٢١

انتخابات ٢٠١٨ امتحان للعراق ام محنة - على الطاولة - الحلقة ٢١

انتخابات ٢٠١٨ امتحان للعراق ام محنة - على الطاولة - الحلقة ٢١
معلومات عن إقالات مدنية وعسكرية في كركوك - نشرة اخبار السومرية المساء ٢٥ شباط ٢٠١٨

معلومات عن إقالات مدنية وعسكرية في كركوك - نشرة اخبار السومرية المساء ٢٥ شباط ٢٠١٨

معلومات عن إقالات مدنية وعسكرية في كركوك - نشرة اخبار السومرية المساء ٢٥ شباط ٢٠١٨

آخر الإنفوغراف

بالانفوغراف: ضرائب جديدة على العراقيين بعد اقرار موازنة 2018

بالانفوغراف: ضرائب جديدة على العراقيين بعد اقرار موازنة 2018

بالانفوغراف.. ابرز الغائبين عن الانتخابات النيابية المقبلة

بالانفوغراف.. ابرز الغائبين عن الانتخابات النيابية المقبلة

أخبار المحافظات

حمل تطبيق
السومرية الآن
Google Play

جميع الحقوق محفوظة © Alsumaria.tv 2018

Website by Softimpact