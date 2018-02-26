النفط تعلن عن مجموع الصادرات والإيرادات النهائية لشهر كانون الثاني



اعلنت وزارة النفط، الاثنين، عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات النهائية المتحققة لشهر كانون الثاني الماضي، مشيرة الى ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ 62,596 دولارا.



وقال المتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد في بيان لها تلقت، السومرية نيوز، إنه "بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام 108 مليون و190 الف و68 برميل، بايرادات بلغت 6 مليارات و772 مليونا و229 الف دولار"، مشيرا الى انه "لم تسجل الاحصائية اي صادرات نفطية من حقول كركوك". السومرية نيوز/ بغداداعلنت وزارة النفط، الاثنين، عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات النهائية المتحققة لشهر كانون الثاني الماضي، مشيرة الى ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ 62,596 دولارا.وقال المتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد في بيان لها تلقت، السومرية نيوز، إنه "بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام 108 مليون و190 الف و68 برميل، بايرادات بلغت 6 مليارات و772 مليونا و229 الف دولار"، مشيرا الى انه "لم تسجل الاحصائية اي صادرات نفطية من حقول كركوك". واوضح جهاد ان "معدل سعر البرميل الواحد بلغ 62,596 دولارا"، مبينا ان "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 31 شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج".



ويصدر العراق النفط الخام حاليا من الموانئ الجنوبية في البصرة بعد توقف الصادرات الشمالية نتيجة عدم التزام الاقليم بالاتفاق النفطي مع الحكومة الاتحادية.

واوضح جهاد ان "معدل سعر البرميل الواحد بلغ 62,596 دولارا"، مبينا ان "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 31 شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج".ويصدر العراق النفط الخام حاليا من الموانئ الجنوبية في البصرة بعد توقف الصادرات الشمالية نتيجة عدم التزام الاقليم بالاتفاق النفطي مع الحكومة الاتحادية.