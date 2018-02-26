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ايران: صادرتنا للعراق غير النفطية تبلغ اكثر من 5 مليارات دولار
26 شباط 2018 - 12:21
اقتصاد واعمال
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السومرية نيوز/ بغداد
اعلنت الغرفة التجارية الايرانية العراقية، ان صادرات ايران للعراق بشأن السلع غير النفطية تبلغ اكثر من 5 مليارات دولار، مبينة ان هذه الصادرات خلال 11 شهرا.
وقال الأمين العام للغرفة حامد حسيني في مقابلة مع صحيفة فايننشال تريبيون، ان "الصادرات الايرانية الى العراق خلال الفترة من 11 شهرا بلغت اكثر من 5 مليارات دولار"، مبينا ان "هذه الصادرات هي للسلع غير النفطية".
واضاف ان "المواد الغذائية والفواكه والخضروات ومواد البناء كانت من السلع الرئيسية المصدرة الى العراق من ايران".
من جانبه، اكد رئيس منظمة ترويج التجارة الايرانية مجتبى خسروتاج ان "ايران كانت ثالث اكبر شريك تجاري للعراق في عام 2016".
وبحسب وكالة الانباء الايرانية فان تركيا، التي تمتلك 22 في المائة من التجارة الخارجية للعراق، تعد اكبر شريك تجاري لبغداد تليها الصين بنسبة 20 في المائة وايران بنسبة 16 في المائة.
وأشار خسروتاج إلى أن "الصادرات الغذائية شكلت 19٪ من صادرات إيران غير النفطية إلى العراق خلال السنوات الثلاث الماضية تليها المنتجات الزراعية (15٪) والمنتجات الكيماوية (15٪) ومنتجات الطاقة (11٪) ومواد البناء (10٪ ، والآلات والمركبات (5٪)، والأجهزة المنزلية (4٪)، والمنسوجات (3٪) وغيرها من المنتجات (18٪)".
وتابع ان "ايران صدرت في المتوسط سلع بقيمة 6 مليارات دولار سنويا للبلاد المجاور خلال السنوات الثلاث الماضية لان صادرات العراق الى ايران كانت منخفضة وتتراوح بين 50 و 60 مليون دولار".
يذكر ان مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني مجتبى خسروتاج اعلن في وقت سابق، ان قيمة صادرات للعراق بلغت 4 مليارات دولار خلال 21 آذار الى 22 تشرين الاول 2017.
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