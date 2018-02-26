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نقابة الصحفيين توقع اتفاقية تعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين

26 شباط 2018 - 13:05

الشارع العراقي

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نقابة الصحفيين توقع...
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السومرية نيوز/ بغداد
اعلنت نقابة الصحفيين العراقيين، الاثنين، عن توقيع اتفاقية تعاون مشتركة مع هيئة الصحفيين السعوديين، فيما تضمنت الاتفاقية عدد من البنود ابرزها السعي للحصول على مقاعد وزمالات دراسية في المؤسسات الجامعية في البلدين.

وقالت نقابة الصحفيين العراقيين في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إن "نقابة الصحفيين العراقيين وهيئة الصحفيين السعودية وقعتا، اليوم، اتفاقية تعاون مشتركة في بغداد بحضور وفدي البلدين وذلك في ختام زيارة الوفد الصحفي السعودي الى العراق، والذي يضم كبار رؤساء المؤسسات الإعلامية السعودية".
واضافت النقابة، أن "الاتفاقية تضمنت عدة بنود أهمها زيارات متبادلة بين الطرفين وعقد لقاءات منتظمة وكذلك السعي للحصول على مقاعد وزمالات دراسية في المؤسسات الجامعية في البلدين والاعداد لبرامج تدريبية مشتركة والتعاون بين الطرفين في المحافل العربية والدولية فضلا أعداد برامج مشتركة للطباعة والنشر في البلدين ووقع الاتفاقية عن الجانب العراقي مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين وعن الجانب السعودي خالد المالك رئيس هيئة الصحفيين السعودية ورئيس تحرير صحيفة الجزيرة".

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