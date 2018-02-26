.
Live TV Search
|
|
Alsumaria

رئيسية

برامج

اخبار

أبراج

فيديو

بالأرقام : ما الفرق بين "غالاكسي إس 9" و"آيفون X"؟

26 شباط 2018 - 13:18

تكنولوجيا

Alsumaria News Details Back
بالأرقام : ما الفرق...
CloseMe

رسالة قوية وجهتها "سامسونغ" لـ"أبل"، أمس الأحد، بعد كشفها عن هاتف "غالاكسي إس 9" خلال المؤتمر العالمي للجوال المنعقد في برشلونة الإسبانية، ذلك الهاتف الذي يعتبره كثير من المستخدمين منافساً من الشركة الكورية الجنوبية لهاتف آيفون X .
فبعد أشهر من الترقب والانتظار من قبل المستخدمين، وإطلاق المواقع التقنية المتخصّصة توقعاتها الخاصة بقدرات "غالاكسي إس 9"، كشفت الشركة الكورية الجنوبية عن هاتفها أخيرا، لتميط اللثام عن منتج يقارنه المستخدمون ممن يفكرون بشراء هاتف جديد بجهاز "آيفون x" الشهير.
مقارنة بين هاتف سامسونغ "غالاكسي إس 9" و"آيفون X":
الأبعاد
سامسونغ غالاكسي إس 9: 8.5x68.7x147.7 ميليمتر
هاتف آيفون: 7.7x70.9x143.6 ميليمتر

الوزن
سامسونغ غالاكسي إس 9: 163 غرام
هاتف آيفون: 174 غرام

شاشة العرض
سامسونغ غالاكسي إس 9: 5.8 إنش Super AMOLED
هاتف آيفون: 5.8 إنش Super Retina AMOLED

دقة شاشة العرض
سامسونغ غالاكسي إس 9: 2960 في 1440 بكسل
هاتف آيفون: 1125 في 2436 بكسل

نظام التشغيل
سامسونغ غالاكسي إس 9: آندرويد 8.0 Oreo
هاتف آيفون: iOS 11

سعة التخزين
سامسونغ غالاكسي إس 9: 64 غيغابايت
هاتف آيفون: 64 و256 غيغابايت

ذاكرة الوصول العشوائي
سامسونغ غالاكسي إس 9: 4 غيغابايت
هاتف آيفون: 3 غيغابايت

الكاميرا
سامسونغ غالاكسي إس 9: مزدوجة فائقة السرعة، أمامية بدقة 8 ميغابكسل وخلفية بدقة 12 ميغابكسل
هاتف آيفون: مزدوجة، أمامية بدقة 7 ميغابكسل وخلفية بدقة 12 ميغابكسل

تصوير الفيديو
سامسونغ غالاكسي إس 9: بدقة 4K بمعدل 30 إطار في الثانية، وبدقة 720 بكسل بمعدل 960 إطار في الثانية
هاتف آيفون: بدقة 4K بمعدل 60 إطار في الثانية، وبدقة 1080 بكسل بمعدل 240 إطار في الثانية.

المقاومة للماء
سامسونغ غالاكسي إس 9: مقاوم للماء حتى 30 دقيقة ولعمق يصل إلى 1.5 متر
هاتف آيفون: مقاوم للماء حتى 30 دقيقة ولعمق يصل إلى متر

الألوان
سامسونغ غالاكسي إس 9: أرجواني، أسود غامق، رمادي، أزرق.
هاتف آيفون: فضي ورمادي

السعر
سامسونغ غالاكسي إس 9: 719.99 دولار أميركي
هاتف آيفون: 999 دولار أميركي

المصدر :

Sky News عربية

0 0 0 0 0
التعليق عن طريق :

آخر الأخبار

الحكومة العراقية تمدد الحظر الجوي على مطارات كردستان ثلاثة اشهر

14:08

26 شباط 2018

الحكومة العراقية تمدد الحظر الجوي على مطارات كردستان ثلاثة اشهر

بري يتحفظ على تصريح عون لـ "السومرية" بشأن اللجوء للتحكيم الدولي

13:33

26 شباط 2018

بري يتحفظ على تصريح عون لـ "السومرية" بشأن اللجوء للتحكيم الدولي

تقارير خاصة

بالفيديو: لهذه الاسباب ملف سقوط الموصل لا يزال مركونًا في أدراج القضاء العسكري

بالفيديو: لهذه الاسباب ملف سقوط الموصل لا يزال مركونًا في أدراج القضاء العسكري

23 شباط 2018

3229 مشاهدة
بالفيديو: واشنطن تهدد العراق بعقوبات... والسبب 9 دبابات للحشد الشعبي

بالفيديو: واشنطن تهدد العراق بعقوبات... والسبب 9 دبابات للحشد الشعبي

23 شباط 2018

6387 مشاهدة

آخر الفيديوهات

انتخابات ٢٠١٨ امتحان للعراق ام محنة - على الطاولة - الحلقة ٢١

انتخابات ٢٠١٨ امتحان للعراق ام محنة - على الطاولة - الحلقة ٢١

انتخابات ٢٠١٨ امتحان للعراق ام محنة - على الطاولة - الحلقة ٢١
معلومات عن إقالات مدنية وعسكرية في كركوك - نشرة اخبار السومرية المساء ٢٥ شباط ٢٠١٨

معلومات عن إقالات مدنية وعسكرية في كركوك - نشرة اخبار السومرية المساء ٢٥ شباط ٢٠١٨

معلومات عن إقالات مدنية وعسكرية في كركوك - نشرة اخبار السومرية المساء ٢٥ شباط ٢٠١٨

آخر الإنفوغراف

بالانفوغراف: ضرائب جديدة على العراقيين بعد اقرار موازنة 2018

بالانفوغراف: ضرائب جديدة على العراقيين بعد اقرار موازنة 2018

بالانفوغراف.. ابرز الغائبين عن الانتخابات النيابية المقبلة

بالانفوغراف.. ابرز الغائبين عن الانتخابات النيابية المقبلة

أخبار المحافظات

حمل تطبيق
السومرية الآن
Google Play

جميع الحقوق محفوظة © Alsumaria.tv 2018

Website by Softimpact