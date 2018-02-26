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بالأرقام : ما الفرق بين "غالاكسي إس 9" و"آيفون X"؟
26 شباط 2018 - 13:18
تكنولوجيا
--
1.5K
رسالة قوية وجهتها "سامسونغ" لـ"أبل"، أمس الأحد، بعد كشفها عن هاتف "غالاكسي إس 9" خلال المؤتمر العالمي للجوال المنعقد في برشلونة الإسبانية، ذلك الهاتف الذي يعتبره كثير من المستخدمين منافساً من الشركة الكورية الجنوبية لهاتف آيفون X .
فبعد أشهر من الترقب والانتظار من قبل المستخدمين، وإطلاق المواقع التقنية المتخصّصة توقعاتها الخاصة بقدرات "غالاكسي إس 9"، كشفت الشركة الكورية الجنوبية عن هاتفها أخيرا، لتميط اللثام عن منتج يقارنه المستخدمون ممن يفكرون بشراء هاتف جديد بجهاز "آيفون x" الشهير.
مقارنة بين هاتف سامسونغ "غالاكسي إس 9" و"آيفون X":
الأبعاد
سامسونغ غالاكسي إس 9: 8.5x68.7x147.7 ميليمتر
هاتف آيفون: 7.7x70.9x143.6 ميليمتر
الوزن
سامسونغ غالاكسي إس 9: 163 غرام
هاتف آيفون: 174 غرام
شاشة العرض
سامسونغ غالاكسي إس 9: 5.8 إنش Super AMOLED
هاتف آيفون: 5.8 إنش Super Retina AMOLED
دقة شاشة العرض
سامسونغ غالاكسي إس 9: 2960 في 1440 بكسل
هاتف آيفون: 1125 في 2436 بكسل
نظام التشغيل
سامسونغ غالاكسي إس 9: آندرويد 8.0 Oreo
هاتف آيفون: iOS 11
سعة التخزين
سامسونغ غالاكسي إس 9: 64 غيغابايت
هاتف آيفون: 64 و256 غيغابايت
ذاكرة الوصول العشوائي
سامسونغ غالاكسي إس 9: 4 غيغابايت
هاتف آيفون: 3 غيغابايت
الكاميرا
سامسونغ غالاكسي إس 9: مزدوجة فائقة السرعة، أمامية بدقة 8 ميغابكسل وخلفية بدقة 12 ميغابكسل
هاتف آيفون: مزدوجة، أمامية بدقة 7 ميغابكسل وخلفية بدقة 12 ميغابكسل
تصوير الفيديو
سامسونغ غالاكسي إس 9: بدقة 4K بمعدل 30 إطار في الثانية، وبدقة 720 بكسل بمعدل 960 إطار في الثانية
هاتف آيفون: بدقة 4K بمعدل 60 إطار في الثانية، وبدقة 1080 بكسل بمعدل 240 إطار في الثانية.
المقاومة للماء
سامسونغ غالاكسي إس 9: مقاوم للماء حتى 30 دقيقة ولعمق يصل إلى 1.5 متر
هاتف آيفون: مقاوم للماء حتى 30 دقيقة ولعمق يصل إلى متر
الألوان
سامسونغ غالاكسي إس 9: أرجواني، أسود غامق، رمادي، أزرق.
هاتف آيفون: فضي ورمادي
السعر
سامسونغ غالاكسي إس 9: 719.99 دولار أميركي
هاتف آيفون: 999 دولار أميركي
المصدر :
Sky News عربية
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