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بري يتحفظ على تصريح عون لـ "السومرية" بشأن اللجوء للتحكيم الدولي

26 شباط 2018 - 13:33

أخبار اقليمية

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بري يتحفظ على تصريح...
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السومرية نيوز/ بغداد
اعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الاثنين، تحفظه على تصريحات سابقة للرئيس اللبناني العماد ميشال عون حول اللجوء للتحكيم الدولي بشأن الحدود مع اسرائيل.

وقالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، إنه "تعليقاً على اقتراح الرئيس عون، في حديثه مع قناة السومرية، بشأن اللجوء إلى التحكيم الدولي في ملف النزاع حول الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي، أكّد بري تحفّظه على هذا الطرح".

واشار بري إلى إنه "لا يتبنّاه بالمطلق خوفاً من أي ضغوط دولية في هذا المجال".

ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة بها قالت إنها "متابعة للملف"، القول إن "اللجوء إلى التحكيم قد يكون متعذراً من الناحية الإجرائية، لأن إسرائيل لم توقّع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار".
وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون الذي زار بغداد، في الحادي والعشرين من الشهر الحالي، قال خلال لقاء اجرته معه قناة السومرية، إنه يقترح اللجوء إلى التحكيم الدولي في ملف النزاع حول الحدود البحرية مع إسرائيل.

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